Spiaggia ripulita al Ringo, cosa pensano i cittadini? "Il bagno qui non lo farò mai" VIDEO - Tempostretto

Caminiti: "Non ci sono dubbi sulla qualità delle acque". E i pescatori raccontano i loro disagi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Mentre si lavorava alla pulizia di un tratto di 150 metri di spiaggia sul lungomare Belfiore c’era chi commentava. Alcuni sono ancora molto diffidente circa la balneabilità delle acque, altri temono per il futuro dell’attività di pesca. Ecco i commenti dei cittadini di passaggio e di alcuni pescatori.

Sul posto a seguire gli interventi anche l’assessore del Comune di Messina Francesco Caminiti che spiega l’iter per ristabilire la balneabilità al Ringo e i prossimi passaggi per ridare decoro a questo tratto di spiaggia in centro città.