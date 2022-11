Taormina, la ministra della Sanità del Burundi in visita al Centro di cardiochirurgia pediatrica VIDEO - Tempostretto

Firmato un protocollo d'intesa: il Ccpm sarà il primo ospedale italiano a visitare nello Stato del centro d'Africa

TAORMINA – La ministra della Sanità del Burundi, Silvie Nzeyimana, e la dottoressa Esperance Ndayizeya ambasciatrice in Italia della nazione africana, hanno incontrato il personale sanitario del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Presenti all’incontro padre Severino, parroco di S. Maria delle Grazie di Bordonaro, e Carmen Falletta, presidente dell’associazione Matumaini di Milazzo.

Durante l’incontro è stato siglato un protocollo d’intesa per l’avvio di progetti di sostegno e supporto ai piccoli pazienti dello stato africano, che vedrà coinvolto in prima linea l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e la presidente Mariella Enok, la quale ha partecipato all’incontro in video conferenza. I temi trattati vanno dall’avvio di un ambulatorio di cardiologia pediatrica presso l’ospedale nazionale del Burundi, e l’arrivo in Italia di cinque medici provenienti dallo stato africano per una formazione nelle diverse aree di specialità del Ccpm, che vanno dalla cardiologia pediatrica, alla cardiochirurgia, anestesia pediatrica, pediatria, neonatologia e terapia intensiva neonatale.

Previste delle missioni in Africa

È stato un incontro molto emozionante, attraverso i racconti del ministro della salute si è venuti a conoscenza dello stato attuale della sanità pubblica e privata dello stato centro africano. Il Centro di cardiochirurgia di Taormina, diretto dal dottor Sasha Agati, sarà il primo ospedale italiano a realizzare visite in Burundi, al fine di poter pianificare una strategia di lungo termine.