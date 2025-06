Torrente Trapani, l’ex villetta Sinopoli è ostaggio di incivili. “Qui la notte non si dorme più” VIDEO

I residenti sono esasperati e chiedono la rimozione dei tavolini in cemento. "Si potrebbero sostituire con nuovi giochi"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Bottiglie di birra, lattine, avanzi di cibo e vetri rotti. Ecco cosa trovano ogni giorni i residenti di via Torrente Trapani sui tavolini dell’ex villetta Sinopoli. Uno spazio che era stato progettato per bambini e famiglie e che di notte si trasforma. “Qui non si dorme più”, ci racconta una cittadina che abita nel palazzo di fronte. “Io sono sola e tornare a casa la sera mi fa paura”, aggiunge.

“Emergenza igienico sanitaria, ma anche questione di sicurezza”

“Da un punto di vista igienico sanitario è diventato impossibile frequentare questa villetta, ma è anche una questione di sicurezza perché questa zona è frequentata da persone che la notte si ubriacano”, dice un altro residente. Per i cittadini l’unica soluzione è eliminare i tavolini e le sedute in cemento. “Potrebbero essere sostituiti con altri giochi per bambini”, dice un altro vicino di casa.

“Passeggiata Primavera ostaggio di pochi incivili”

Per i residenti è una questione di ordine pubblico e si sono rivolti al consiglio della IV Municipalità. Il consigliere Domenico Gabriele Ferrante ha risposto al loro grido d’aiuto. “Purtroppo la Passeggiata Primavera, ex villetta Sinopoli, è ostaggio di pochi incivili che minano la vivibilità della zona”, dice Ferrante. “Messina Servizi, infatti, è costretta ad intervenire ogni giorno per ripulire ciò che viene lasciato sui tavoli tutte le notti”, conclude.