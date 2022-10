Traffico a Messina: i parcheggi selvaggi davanti alle scuole VIDEO - Tempostretto

Ingressi e uscita dagli istituti degli studenti scatenano la fantasia dei genitori, con auto e veicoli lasciati ovunque e il seguente caos

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Ogni mattina, quando sorge il sole, migliaia di genitori accompagnano a scuola altre migliaia di ragazzi in ogni parte della città. E lo fanno di corsa, non per questioni di puntualità, ma per cercare di non incappare negli incredibili imbuti creati da automobili parcheggiate in maniera scomposta, in doppia fila, davanti a qualsiasi cosa tra scivoli per disabili, angoli, cartelli e ingressi. Contemporaneamente, decine di migliaia di persone si recono al lavoro, sempre con i propri mezzi o a piedi e con autobus, ritrovandosi di fronte strade intasate e corsie grandi ridotte a striminzite stradine per colpa dei veicoli parcheggiati alla buona.

Le parole di una lettrice

Una lettrice segnala al nostro sito che ogni mattina sul viale Annunziata “non esistono carri attrezzi o vigili e tanto meno il buon senso degli automobilisti. I genitori, che potrebbero parcheggiare tranquillamente pochi metri più avanti, occupano impropriamente il posto riservato a disabili, sulle strisce pedonali e davanti la fermata dell’autobus. Guai a dire qualcosa o ad ammonirli”, prosegue, spiegando che in quel caso si incappa in una “pioggia d’insulti. E, cosa, ancora più grave ciò si verifica davanti ad occhi di una scuola che dovrebbe innanzitutto insegnare educazione civica”.

Situazione analoga in tutta la città

Ma la situazione descritta dalla nostra lettrice è ravvisabile in ogni parte della città. Dalla zona sud ai villaggi della parte più a nord, gli orari di ingresso e di uscita di fronte alla grande maggioranza degli istituti scolastici messinesi. Basti guardare il video. Con un passeggino o una carrozzina sarebbe impossibile compiere un semplice attraversamento di fronte la scuola in via Palermo, ma così accade ovunque. Spesso anche una camminata tranquilla diventa un percorso a ostacoli. Cosa fare? Civilizzarsi, tutti. Per evitare ogni mattina che questi “giochi senza frontiere” tutti messinesi vengano riproposti.

