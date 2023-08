Troppe micro discariche abusive in città. Basile: "Si passa alle maniere forti" VIDEO - Tempostretto

Il lavoro di prevenzione a Messina non basta, il Comune torna alla repressione. Altre 60 fototrappole per "beccare" gli incivili

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Comune di Messina spende più di 400.000€ ogni anno per rimuovere e bonificare le discariche abusive alimentate dagli incivili. Il problema non è solo economico, ma di decoro e gestione delle risorse. Ogni volta che Messina Servizi programma la pulizia di una determinata zona, in media 2-3 volte a settimana, toglie personale da altro servizi come lo spazzamento.

Arriva un nuovo sistema di fototrappole che saranno attive dall’1 settembre. Una fase sperimentale della durata di 4 mesi, gestita dall’azienda Vitruvio Tech, che apre la strada al più ampio progetto ministeriale “Magis” che prevede l’installazione di 1000 telecamere per la sicurezza in città.