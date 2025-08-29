“Un’educazione al web sin da piccoli per difendersi dai pericoli di Internet” VIDEO

Il sociologo Pira prende a modello l'esempio finlandese e commenta le insidie sui social. Dal gruppo Mia moglie alla sfida di bruciarsi al sole

Quante insidie sul web e sui social. Dal gruppo facebook “Mia moglie” alla pericolosissima sfida giovanile su TikTok e Instagram di bruciarsi al sole. E mostrare le scottature. Per non parlare del forum porno “Phica.eu” appena chiuso per le tante foto di donne, anche personaggi pubblici, pubblicate senza il loro consenso. E con tanto di commenti sessisti. Su questi temi riflette da tempo il sociologo Francesco Pira, dell’Università di Messina. E per l’occasione ha realizzato alcuni video per analizzare queste notizie.

“Bisogna prendere a modello la Finlandia. Serve un’educazione al web sin da piccoli, sui banchi di scuola, per difendersi dai pericoli di Internet e per un uso consapevole e maturo delle nuove tecnologie”, osserva l’associato di Sociologia di UniMe.

