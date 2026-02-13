 San Valentino "elettorale", in galleria con De Luca e Basile

venerdì 13 Febbraio 2026 - 14:52

"Momento d'amore con Federico e Cateno". Sabato l'iniziativa "Amiamo Messina" con il leader di Sud chiama Nord e il sindaco dimissionario e ricandidato

MESSINA – Tu chiamale se vuoi elezioni. Si entra nel vivo della campagna elettorale dopo le dimissioni e laricandidatura del sindaco Basile. Sabato 14 febbraio, alle ore 17.30, presso la galleria “Vittorio Emanuele”, si terrà l’iniziativa pubblica “Amiamo Messina!”, promossa da Cateno De Luca e Federico Basile. Si legge in una nota di Sud chiama Nord: “La data non è casuale. San Valentino è la giornata simbolicamente dedicata all’amore e l’incontro vuole rappresentare un richiamo concreto al senso di appartenenza e alla responsabilità verso la città. Un messaggio chiaro: Messina si ama con scelte amministrative coerenti, con continuità nell’azione di governo e con il coinvolgimento della comunità. “Amiamo Messina” è un appello collettivo. È la chiamata a raccolta di una comunità che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, di saper rialzarsi, di saper guardare avanti”.

“Nel cuore della città, in uno dei suoi luoghi più rappresentativi, Cateno De Luca e Federico Basile incontreranno cittadini, amministratori, sostenitori e simpatizzanti per consolidare quanto costruito e rafforzare il cammino intrapreso.Sarà un ulteriore momento di chiarezza e di partecipazione, perché amare Messina significa assumersi responsabilità, metterci la faccia e scegliere di non disperdere il lavoro fatto, continuando a costruire insieme il futuro della città”, viene sottolineato a nome di Basile e De Luca.

3 commenti

  1. messinesedoc 13 Febbraio 2026 16:25

    In un luogo abbandonato e sempre sporco ma per l’occasione sarà tirato a lucido come le strade dei villaggi.

    1
    0
    Rispondi
  2. Gam 13 Febbraio 2026 17:57

    Si dice amore, però no.
    Chiamarlo amore non si può.

    1
    0
    Rispondi
  3. Franco Fabiano 13 Febbraio 2026 18:09

    “AMIAMO MESSINA”? Se amate veramente Messina e soprattutto i Messinesi, il mio consiglio è di prendervi per mano, raggiungere il vicino porto e… (fare una passeggiata)!

    1
    0
    Rispondi

