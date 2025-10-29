Via del Proto, la baraccopoli sta per essere demolita ma c’è ancora una casa abitata VIDEO

La ventenne Annamaria Pistone è rimasta da sola fra le baracche bruciate. Ma per la legge non ha diritto ad un nuovo alloggio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La baraccopoli di via del Proto sta per essere demolita. Il progetto però si è fermato perché una delle casette è ancora abitata. La ventenne Annamaria Pistone è rimasta da sola fra le baracche bruciate.

La ventenne abita da sola fra le baracche bruciate

Il rione Ariella, infatti, è stato interessato da un incendio a febbraio del 2024. Le fiamme hanno coinvolto una decina di baracche e alle famiglie danneggiate sono stati assegnati i nuovi alloggi. A tutti tranne ad Annamaria appunto. La giovane, infatti, è rimasta ad abitare in una baraccopoli ormai deserta. “Ho paura soprattutto la sera perché le case intorno a me sono disabitate e in quasi tutte mancano porte e finestre. Mi è capitato di sentire qualcuno entrare di notte e questo mi spaventa”, commenta Annamaria.

Non ha diritto ad un nuovo alloggio

Per Arisme e Ufficio commissariale al Risanamento, però, la giovane non ha diritto ad una nuova casa in quanto è già stata assegnata alla sua famiglia nel 2022. “La logica è quella di assegnare una casa per ogni baracca che viene liberata”, comunica il sub commissario Santi Trovato. “Non possiamo agire diversamente, applichiamo la legge. La famiglia ha già avuto una casa e non possiamo darne un’altra”, conclude.

Il Tar rigetta il suo ricorso nel 2025

Inoltre c’è una sentenza del Tar di aprile del 2025 in cui viene rigettato il ricorso portato avanti da Annamaria Pistone. Nelle sentenza il ricorso viene ritenuto infondato. Il diniego di assegnazione del nuovo alloggio è dovuto proprio al fatto che precedentemente “la ricorrente era stata destinataria di un alloggio insieme al proprio nucleo familiare di origine”.

La sua famiglia ha già avuto una nuova casa nel 2022

Il suo nucleo familiare d’origine si è trasferito nel nuovo alloggio nel 2022 e avrebbe dovuto farlo anche Annamaria Pistone. Inoltre gli assegnatari, come da contratto, hanno l’obbligo di rendere inabitabile la vecchia baracca. La giovane, però, decise di rimanere ad abitare in via del Proto. Ecco perché si trovava ancora li quando l’incendio ha coinvolto la baraccopoli nel 2024.

In fiamme anche la baracca della nonna

Le fiamme divamparono proprio dalla casetta della nonna di Annamaria ed arrivarono fino al tetto della sua camera. “Io sono nata in questa casa, la stanza che ha preso fuoco era la mia cameretta di quando ero bambina. Da più di un anno respiro questa puzza di bruciato, insieme all’umidità e all’amianto”, racconta Annamaria.

“Ha scelto di rimanere in baracca”

“Lei ha scelto di rimanere in baracca senza la pretesa di avere un alloggio, fino a quando non è subentrata la situazione emergenziale dovuta all’incendio”, spiega l’avvocata Annalisa Giacobbe. “Adesso è stato transennato tutto l’esterno, la signora però vive qui e non le è stata inviata nessuna comunicazione. Noi abbiamo saputo delle demolizioni dalla vostra testata“, continua l’avvocata.

Demolizioni pronte a partire

L’area di cantiere è già stata definita e Annamaria Pistone per raggiungere la casa in cui abita apre la recinzione nonostante il divieto. “Un giorno sono tornata e ho trovato questa rete e il cartello e non sapevo come comportarmi. Sono stata proprio abbandonata“, dice la ragazza. “Non ho intenzione di andarmene, non ho un altro posto in cui andare a vivere. Non vedo altra scelta a meno che non decidano di buttarmi per strada”, conclude Annamaria.