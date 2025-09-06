Via Macello Vecchio, slitta ancora la fine dei lavori. L’area pedonale sarà pronta a ottobre VIDEO

Gli interventi dovevano concludersi a luglio. Qui sorgeranno un anfiteatro e un viale con alberi e panchine

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori di riqualificazione di via Macello Vecchio erano stati affidati a maggio del 2024. Avrebbero dovuto avere una durata di 11 mesi ma per via di alcune modifiche al progetto la consegna dell’area è slittata. Prima a luglio del 2025 e ora è stata posticipata di nuovo ad ottobre. “La fine dei lavori è fissata per il prossimo 10 ottobre”, assicura il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato.

Un’area pedonale attrezzata dove c’erano baracche

Un’area pedonale, verde e attrezzata, prenderà il posto dell’ex baraccopoli. Qui le casette erano state costruite a ridosso delle mura di Carlo V. Nel progetto di riqualificazione sono previste delle sedute, all’ombra degli alberi, per ammirare proprio le antiche mura, per troppi anni deturpate dalle baracche.

Inoltre è prevista la realizzazione di un anfiteatro per spettacoli all’aperto. I lavori sono ripartiti dopo la pausa estiva e l’Ufficio commissariale intende portarli a termine entro un mese.