 Via Macello Vecchio, slitta ancora la fine dei lavori. L'area pedonale sarà pronta a ottobre VIDEO

Via Macello Vecchio, slitta ancora la fine dei lavori. L’area pedonale sarà pronta a ottobre VIDEO

Silvia De Domenico

Via Macello Vecchio, slitta ancora la fine dei lavori. L’area pedonale sarà pronta a ottobre VIDEO

sabato 06 Settembre 2025 - 13:00

Gli interventi dovevano concludersi a luglio. Qui sorgeranno un anfiteatro e un viale con alberi e panchine

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori di riqualificazione di via Macello Vecchio erano stati affidati a maggio del 2024. Avrebbero dovuto avere una durata di 11 mesi ma per via di alcune modifiche al progetto la consegna dell’area è slittata. Prima a luglio del 2025 e ora è stata posticipata di nuovo ad ottobre. “La fine dei lavori è fissata per il prossimo 10 ottobre”, assicura il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato.

via macello vecchio

Un’area pedonale attrezzata dove c’erano baracche

Un’area pedonale, verde e attrezzata, prenderà il posto dell’ex baraccopoli. Qui le casette erano state costruite a ridosso delle mura di Carlo V. Nel progetto di riqualificazione sono previste delle sedute, all’ombra degli alberi, per ammirare proprio le antiche mura, per troppi anni deturpate dalle baracche.

via macello vecchio

Inoltre è prevista la realizzazione di un anfiteatro per spettacoli all’aperto. I lavori sono ripartiti dopo la pausa estiva e l’Ufficio commissariale intende portarli a termine entro un mese.

via macello vecchio
via macello vecchio
via macello vecchio
via macello vecchio
via macello vecchio

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Rompe i vetri delle auto con una stampella per rubare all’interno: arrestato un 60enne
Ruba 150 euro e due telefoni dagli uffici di una tv: 24enne ai domiciliari VIDEO
Liceo Archimede, lavori in corso: riqualificazione da 8,8 milioni di euro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED