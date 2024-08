Via Setaioli senz’acqua. “Da 40 giorni andiamo avanti con bottiglie e bidoni” VIDEO

Un anziano e la figlia di una disabile gravissima raccontano l'emergenza che stanno vivendo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “E’ una schifezza. Non chiediamo niente di che, solo di avere l’acqua”, racconta il signor Conti. E’ un residente della via Setaioli e da circa un mese il suo serbatoio è asciutto. Insieme a lui la signora Russo, figlia di una persona con gravissime disabilità. “Mia mamma è allettata e le lenzuola vanno cambiate tutti i giorni, a volte anche più di una volta. Non potendo usare la lavatrice sono stata costretta anche ad andare in una lavanderia”, racconta.

I residenti si sono spesso rivolti al Coc per avere rifornimenti tramite autobotte. Da circa 40 giorni l’acqua fatica ad arrivare nel loro palazzo, anche nei giorni di erogazione prevista in questa zona, e quindi si va avanti con bottiglie di acqua minerale e bidoni riempiti alle fontane. I cittadini sono stanchi ed esasperati e già pensano alle bollette che comunque arriveranno e dovranno essere pagate nonostante i gravi disagi vissuti in queste settimane.