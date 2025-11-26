Viale Giostra, arrivano i nuovi alberelli al posto dei platani abbattuti VIDEO

Si sta lavorando all'interno dell'area di cantiere per il parcheggio Sant'Orsola
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Nuovi alberelli sul viale Giostra. Messina Servizi ha piantato degli arbusti al posto dei platani abbattuti qualche mese fa. Si sta lavorando all’interno dell’area di cantiere per il parcheggio d’interscambio Sant’Orsola. Poi gli ultimi interventi e la nuova area di sosta aprirà entro la fine dell’anno.
Nuovi alberi su tutto il marciapiede mare-monte
Sono state riempite tutte le aiuole del nuovo marciapiede in direzione mare-monte. Ma non solo, i nuovi alberi sono stati piantati anche negli spazi rimasti vuoti sul lato opposto. Vedi qui la galleria fotografica
Da chi li abbiamo comprati? Potrebbe TS fare qualche domanda in più?
E diamo il benvenuto ai nuovi alberelli, ok, ma i lavori quelli più urgenti quando li riprendono? Quando faranno funzionare tutta l’illuminazione, quando asfalteranno le vie laterali – lato mare e lato monte dove per di più va anche sistemato come si deve il fondo stradale che ha ceduto all’altezza del semaforo all’incrocio di Viale R. Elena, quanto poseranno la segnaletica verticale, quando posizioneranno la segnaletica orizzontale, quando verranno tracciate le linee per delimitare le aree parcheggio, quando verranno riasfaltate le vie limitrofe che hanno subito i danni ( vds Via Turinga e via Albrandi) per le conseguenze dei lavori? Insomma di lavoro da fare ce ne sta ancora tanto e se non si decidono a presidiare il cantiere con uomini, materiale e mezzi mi sa tanto che non finiranno proprio per la fine dell’anno. Ma che ci fa tanto a Messina siamo abituati alle richieste di rinvio di fine lavori, una un più cosa vuoi che faccia. Ma intanto , benvenuti gli alberelli.
P.S. Però l’assenza del personale in cantiere è utile ai ignoti incivili che ci abbandonano la spazzatura all’interno.