Viale Giostra, arrivano i nuovi alberelli al posto dei platani abbattuti VIDEO

Si sta lavorando all'interno dell'area di cantiere per il parcheggio Sant'Orsola

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nuovi alberelli sul viale Giostra. Messina Servizi ha piantato degli arbusti al posto dei platani abbattuti qualche mese fa. Si sta lavorando all’interno dell’area di cantiere per il parcheggio d’interscambio Sant’Orsola. Poi gli ultimi interventi e la nuova area di sosta aprirà entro la fine dell’anno.

Nuovi alberi su tutto il marciapiede mare-monte

Sono state riempite tutte le aiuole del nuovo marciapiede in direzione mare-monte. Ma non solo, i nuovi alberi sono stati piantati anche negli spazi rimasti vuoti sul lato opposto. Vedi qui la galleria fotografica