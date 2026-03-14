Viale San Martino, ad aprile sarà completata l’isola pedonale lato monte VIDEO

Ecco la nuova pavimentazione nel tratto compreso fra via Maddalena e via Santa Cecilia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori procedono a buon ritmo. L’isola pedonale ha preso forma anche sul lato monte del viale San Martino. Gli operai hanno già pavimentato buona parte del tratto compreso fra via Maddalena e via Santa Cecilia. Mancano un paio di isolati e il percorso sarà completo. La fine di questa fase dei lavori, infatti, è prevista per il mese prossimo. Entro fine aprile, quindi, l’isola pedonale sarà aperta.

Da maggio i lavori per pavimentare via Santa Cecilia

Subito dopo inizieranno i lavori per pavimentare l’incrocio fra il viale San Martino e la via Santa Cecilia. Sarà necessario ridurre la strada ad una corsia per consentire i lavori, prima sul lato nord dell’incrocio e poi sul lato sud. Ma qui la strada non verrà chiuso del tutto al traffico, come venne fatto a settembre per via Maddalena.

Nuovo cantiere in piazza della Repubblica

E sempre fra maggio e giugno inizieranno lavori per la riqualificazione di piazza della Repubblica. Anche l’area davanti alla Stazione di Messina cambierà volto. Verrà sostituito il percorso della linea tranviaria che non farà più il curvone all’interno della piazza ma ci passerà davanti. Questo consentirà di risparmiare tempo e di non usurare le vetture dei tram, ma anche di riqualificare l’intero spazio.