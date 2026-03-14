 Viale San Martino, ad aprile sarà completata l'isola pedonale lato monte VIDEO

Viale San Martino, ad aprile sarà completata l’isola pedonale lato monte VIDEO

Silvia De Domenico

Viale San Martino, ad aprile sarà completata l’isola pedonale lato monte VIDEO

sabato 14 Marzo 2026 - 13:00

Ecco la nuova pavimentazione nel tratto compreso fra via Maddalena e via Santa Cecilia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori procedono a buon ritmo. L’isola pedonale ha preso forma anche sul lato monte del viale San Martino. Gli operai hanno già pavimentato buona parte del tratto compreso fra via Maddalena e via Santa Cecilia. Mancano un paio di isolati e il percorso sarà completo. La fine di questa fase dei lavori, infatti, è prevista per il mese prossimo. Entro fine aprile, quindi, l’isola pedonale sarà aperta.

lavori viale San Martino

Da maggio i lavori per pavimentare via Santa Cecilia

Subito dopo inizieranno i lavori per pavimentare l’incrocio fra il viale San Martino e la via Santa Cecilia. Sarà necessario ridurre la strada ad una corsia per consentire i lavori, prima sul lato nord dell’incrocio e poi sul lato sud. Ma qui la strada non verrà chiuso del tutto al traffico, come venne fatto a settembre per via Maddalena.

lavori viale San Martino

Nuovo cantiere in piazza della Repubblica

E sempre fra maggio e giugno inizieranno lavori per la riqualificazione di piazza della Repubblica. Anche l’area davanti alla Stazione di Messina cambierà volto. Verrà sostituito il percorso della linea tranviaria che non farà più il curvone all’interno della piazza ma ci passerà davanti. Questo consentirà di risparmiare tempo e di non usurare le vetture dei tram, ma anche di riqualificare l’intero spazio.

Un commento

  1. Verità 14 Marzo 2026 13:59

    lavori fatti di corsa… un “dito” di vuoto tra le mattonelle… veramente ottima fattura 😂
    Basta fare un semplice sopralluogo

    A Ganzirri… marciapiede inibito sul lungo lago e per camminare bisogna attraversare la strada… si poteva fare di meglio e rispettare un pò di più i pedoni?
    Per non parlare del tombino scoperto in mezzo alla strada da giorni con segnaletica abbattuta

    I lavori in piazza Repubblica in ritardo… settimane fa erano stati dichiarati come “questione di giorni” 😂 l’importante è intendersi sull’unità di misura: giorni, settimane, mesi, anni!
    Il Tram? Ormai un ricordo e chissà per quanti anni ancora

    Tanto i cittadini sono ormai assuefatti e non si accorgono più di niente
    Narcotizzati e ubriacati dagli annunci … di cui spesso resta solo un labile ricordo

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