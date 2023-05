Viale San Martino, come si accede dopo la riapertura VIDEO - Tempostretto

Ingresso in auto solo da via Santa Cecilia e via Maddalena, chiuse le altre 4 perpendicolari

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Non tutti hanno perfettamente compreso il “funzionamento” del Viale San Martino. Questo accade soprattutto perché molti cittadini, che stamattina camminavano o giravano in cerca di parcheggio nelle zone limitrofe, non hanno ancora contezza della riapertura e delle nuove “regole”. Ad esempio, non tutti sanno che le strade laterali resteranno chiuse.

Sul Viale si potrà arrivare soltanto da Via Maddalena e dalla Via Santa Cecilia, fino alle 20.29 di venerdì. Poi i “varchi” si chiuderanno e ritornerà, per il weekend, l’isola pedonale. Intanto le vie Nino Bixio, Luciano Manara, Ettore Lombardo Pellegrino e Camiciotti restano chiuse e si potrà parcheggiare, sulla carta su n solo lato della strada.

