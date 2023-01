Viale San Martino. L'isola pedonale piace ma "ora servono idee per animarla" VIDEO - Tempostretto

Il parere dei cittadini mentre è in corso la proroga fino al 16 aprile. E c'è chi invade per sbaglio la zona con l'auto

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Isola pedonale sul viale San Martino esperimento riuscito. I commercianti e i pedoni preferiscono non pronunciarsi in video, “anche se di cose ne avrei da dire” dice qualcuno, ma l’impressione è positiva. L’isola ha funzionato e adesso, dopo la proroga fino al 16 aprile, la preoccupazione è che, terminato il clima natalizio, manchino iniziative per animare ancora la zona.

L’auto che non poteva circolare sull’isola

A volte c’è qualcuno che sbaglia e procede con l’auto dove non dovrebbe andare. Ma, nel complesso, i messinesi sembrano avere metabolizzato l’idea che, per parafrasare una canzone non certo memorabile, “oltre l’auto c’è di più”. Rimangono i nodi centrali del traffico cittadino, dei parcheggi e e di un nuovo modello di città. E su questo la strada è ancora lunga.