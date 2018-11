VIDEO Straripa il torrente, apprensione a S. Stefano Briga

di Carmelo Caspanello

MESSINA (25. 11. 2018) – Momenti di apprensione questa mattina dopo le 9 per l’esondazione del torrente “S. Stefano” che attraversa i villaggi di S. Stefano Briga, S. Stefano Medio e S. Margherita. Lo straripamento si è registrato nella parte più alta, sopra il centro abitato di S. Stefano Briga.

Il corso d’acqua, ostacolato dai detriti che hanno fatto da “tappo”, ha invaso la principale strada di transito del villaggio, che costeggia le case, la più utilizzata dai residenti, trascinando diverse auto in sosta (una decina) per diversi metri. Immediato l’intervento dei privati per arginare il corso d’acqua. Sul luogo sono giunti anche gli uomini della Polizia di Stato. Gli abitanti del villaggio hanno evidenziato che da decenni non si verificava uno straripamento di tale portata. L’emergenza è rientrata dopo circa un’ora. Resta tuttavia l’apprensione dei cittadini che invocano la manutenzione del torrente, attraverso la pulizia e lo svuotamento, per evitare che si registrino nuovi straripamenti. (Le immagini del video sono state concesse da Matteo Arrigo)