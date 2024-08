Villa Dante, si conclude il centro estivo ed è una giostra di emozioni VIDEO

Per due mesi 400 bambini dai 4 ai 17 anni hanno giocato, fatto sport e amicizia. Ecco la festa conclusiva con educatori e genitori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una giornata di festa e di emozioni a Villa Dante. Il centro estivo di Messina social city volge al termine e il nuovo anno scolastico è alle porte. Ecco le immagini dell’evento conclusivo in cui i 400 bambini partecipanti hanno condiviso canzoni, poesie ed elaborati con le proprie famiglie.

Le emozioni attraverso gli occhi e le mani dei bambini

Una giostra di emozioni. Felicità, curiosità, tristezza, paura, gioia, rabbia, disgusto, speranza, noia, fiducia, entusiasmo. I bambini sono stati divisi in diversi gruppi e lavorato, tramite disegni o altri elaborati, su un’emozione in particolare. L’hanno immaginata e poi rappresentata ognuno secondo le proprie capacità o possibilità.

“Sento la gioia dentro il mio cuore”, hanno cantato i cuccioli

“Sento la gioia dentro il mio cuore”, recitava la canzone intonata dai “cuccioli”. Proprio dai bambini più piccoli del centro estivo è arrivato il messaggio più potente della mattinata. La gioia di fare amicizia, di stare all’aria aperta, di giocare, fare un disegno, provare per la prima volta uno sport o esibirsi davanti ai propri genitori.

Un centro estivo all’aria aperta per bambini dai 4 ai 17 anni

Sul palco i bambini dai 4 ai 17 anni e in platea i genitori e i 100 educatori che li hanno accompagnati in questi due mesi. Da luglio, infatti, i bambini e ragazzi che hanno partecipato al centro estivo hanno potuto fare sport ed esperienze all’aria aperta. Ma soprattutto hanno fatto amicizia, lontano da tv, tablet e cellulari.

Si è concluso anche il Villaggio Blu a Mortelle

Fra i 400 partecipanti c’erano 120 bambini e ragazzi con disabilità e per loro c’erano figure professionali dedicate, come spiega la presidente di Messina Social City Valeria Asquini. In questi giorni si è concluso anche il Villaggio Blu di Mortelle con una festa finale in cui le famiglie dei bambini autistici hanno manifestato la loro felicità per il periodo estivo trascorso insieme e avanzato la richiesta all’azienda speciale di continuare ad essere presenti anche in quella zona della città.

“I bambini hanno giocato e praticato sport in un clima di allegria, collaborazione e socializzazione”, raccontano Maria Tumeo, coordinatrice del servizio di assistenza scolastica e Rosa Maria Bellanti, responsabile area minori e famiglie di Messina Social City.