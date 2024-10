ForestaMe, quasi completato il vialetto alberato di Villaggio Aldisio VIDEO

Staccionata, cestini, lampioni, tavoli e sedute in cemento: ecco il nuovo arredo urbano in via Giovanni Di Giovanni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori del progetto ForestaMe vanno avanti. Nel rione di Gazzi sono stati piantati nuovi alberi e arredati i marciapiedi. Nel Villaggio Aldisio ha preso forma un vialetto alberato. Siamo in via Giovanni Di Giovanni, una strada che prima era utilizzata solo per transitare o parcheggiare. E che oggi ha un aspetto completamente diverso. I lavori sono ancora in corso, ma si intravede già il risultato.

Staccionata, panchine, tavoli e sedute in cemento

E’ stato creato un viale, al quale si accede tramite scalini e rampe, circondato da una staccionata. Sono stati posizionati dei nuovi lampioni con illuminazione a led e cestini per la raccolta differenziata. Poi panchine di diverse forme e tavoli con sedute in cemento.

Lavori ancora in corso

I lavori non sono ancora stati completati. Gli operai stanno lavorando anche per la creazione di una rotonda e in un altro slargo più a monte. Contemporaneamente sono stati arredati anche altri marciapiedi della zona e Largo Talete, sul lato opposto del viale Gazzi.

