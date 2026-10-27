Villetta Santa Marta, lavori all’80%. Ecco il nuovo campetto sportivo VIDEO

Ancora incompleta l’area giochi che si affaccia sul viale Italia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora in corso i lavori di riqualificazione della villetta fra il viale Italia e la via Santa Marta. Il progetto è stato realizzato all’80%.

Ripristinati il campetto sportivo e il gioco della campana

Nel piano inferiore dell’area, al quale si accede da una scalinata in via Santa Marta, sono stati ripristinati il campetto sportivo e il gioco della campana. Il campo polivalente si è tinto di blu. Mancano canestri e tabelloni e poi sarà completo.

Area giochi in attesa dell’approvazione di una variante

Nel livello superiore della villetta, al quale si accede da un cancello sul viale Italia, i lavori sono ancora incompleti. Si attende l’approvazione di una variante per la sostituzione del tappetino anti trauma. Poi verranno ricollocati i giochi e la villetta potrà finalmente riaprire. La conclusione dei lavori è prevista per la metà di novembre.

Questi interventi rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione di 9 piazze della città. Il piano era stato presentato dalla giunta Basile a marzo del 2025 e prevedeva lavori di restyling da Torre Faro, a Castanea e Santa Margherita, passando per il centro città con piazza XX Settembre.

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