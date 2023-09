X Factor, il messinese Delvento "convince" i giudici: 4 sì e il pieno di applausi VIDEO - Tempostretto

Semaforo verde per il cantautore, che a luglio si è esibito in apertura del concerto di Alex Britti al Giardino Corallo

Riprese e montaggio di Silvia De Domenico



Il cantante messinese Delvento, nome d’arte per il classe ’93 Carmelo Genovese, ha fatto il pieno di applausi dopo la sua esibizione sul palco del celebre talent musical X Factor. Si è esibito con “Fiore di maggio” di Concato, e oltre all’apprezzamento del pubblico ha incassato quello dei quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Tutti e quattro hanno detto “sì” all’artista: semaforo verde verso la fase successiva.

Le parole di Ambra Angiolini

Il sogno di Delvento, quindi, continua. Il cantautore già nel novembre del 2022 è stato l’unico siciliano a giocarsi l’accesso a Sanremo giovani, mettendosi in mostra con i suoi brani (qui l’articolo). Due mesi fa, il messinese ha portato la propria musica sul palco del Giardino Corallo, aprendo il concerto di Alex Britti davanti a tanti concittadini. Ora X Factor. E a testimoniarne il successo sono state le parole di Ambra Angiolini, secondo cui Delvento ha mostrato “una verità rara in questo momento storico, che andrebbe preservata come i panda”.