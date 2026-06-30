1° Memorial Filograsso, grande partecipazione nel ricordo pallavolistico

Un torneo di beach volley, ospitato al Circolo del Tirreno, per ricordare Daniela Filograsso

Due giornate di sport, emozioni e condivisione per ricordare Daniela Filograsso, una persona che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della pallavolo messinese. Il 27 e 28 giugno il Circolo del Tirreno di Saponara ha ospitato il 1° Memorial “Daniela Filograsso”, torneo dedicato alla memoria della pallavolista amatoriale, da sempre impegnata anche nel sociale, scomparsa prematuramente lo scorso 19 febbraio.

L’iniziativa, ospitata grazie alla disponibilità del Circolo del Tirreno, ha registrato una partecipazione straordinaria, riunendo atleti e appassionati provenienti da numerose società pallavolistiche del territorio messinese. Tra gli ospiti Roberto Cazzaniga, ex giocatore della Nazionale italiana di pallavolo e tesserato della Sicily Bvs nella passata stagione, la cui presenza ha conferito ulteriore prestigio alla manifestazione, accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti.

L’organizzazione del Memorial

Il Memorial è stato organizzato con grande dedizione dai figli di Daniela, Davide e Manuela Giacopello, insieme alla sorella Melania Filograsso, Nadia Pasqua, Antonio Musumeci, Domenica Stornante e Sergio Famà, che hanno voluto trasformare il dolore della perdita in un momento di incontro e condivisione.

L’obiettivo della manifestazione è stato pienamente raggiunto: due giornate intense, rese ancora più speciali dall’entusiasmo dei partecipanti e dal clima di amicizia che ha caratterizzato ogni momento dell’evento. Il torneo ha rappresentato un’importante occasione di aggregazione, capace di riunire generazioni diverse di pallavolisti e di rafforzare i legami tra le società del territorio.

I risultati della prima edizione

Dal punto di vista sportivo, ad aggiudicarsi la prima edizione del Memorial è stata la squadra “I Ritardatari”, che ha conquistato il gradino più alto del podio davanti alla Sicily Bvs, classificatasi al secondo posto, e agli Orchi Team, terzi al termine della competizione.

Il grande successo dell’iniziativa e la straordinaria partecipazione registrata lasciano già intravedere la possibilità che il Memorial possa diventare un appuntamento fisso del calendario sportivo messinese, continuando a promuovere quei valori di sport e amicizia che hanno reso questa prima edizione così speciale e che hanno sempre contraddistinto la persona di Daniela.