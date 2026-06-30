 Fondachelli si prepara all'ultimo saluto a Giuseppe e Marta

Fondachelli si prepara all’ultimo saluto a Giuseppe e Marta

Alessandra Serio

Fondachelli si prepara all’ultimo saluto a Giuseppe e Marta

martedì 30 Giugno 2026 - 18:00

Giovedì 2 luglio i funerali della coppia morta nell'incidente a Lanzarote

Sono previsti giovedì 2 luglio i funerali di Giuseppe Lombardo e Marta Copete Alvarez, la giovane coppia scomparsa nel drammatico incidente stradale avvenuto il 12 giugno Lanzarote, nelle Canarie. Per quel giorno l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Le esequie saranno celebrate alle 17.30 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi. Il rientro delle salme è previsto per mercoledì 1 luglio mattina.

A Fondachelli i funerali di Giuseppe e Marta

I familiari di Giuseppe sono rientrati nei giorni scorsi da Lanzarote ed hanno trovato ad attenderli tutti i concittadini. Adesso la comunità si stringerà loro intorno per i funerali. In concomitanza il Comune ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e ha rivolto un invito ai titolari delle attività commerciali, artigianali e produttive, alle associazioni e a tutti i cittadini a partecipare al lutto attraverso la sospensione delle attività.

La raccolta fondi per Angelo

Il pensiero di tutti è per Angelo, il figlio piccolissimo della coppia, sopravvissuto all’incidente e rimasto lievemente ferito. Per sostenerlo la Pro loco di Fondachelli ha aperto una raccolta fondi che ha raggiunto la quota di oltre 34 mila euro, andando ben oltre le aspettative poiché l’obiettivo era raccogliere 22 mila euro.

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