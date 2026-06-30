Taormina. Assunti dall’Asm cinque nuovi operatori della mobilità

Firmati i contratti: presteranno servizio per 6 mesi all'anno con contratto part-time verticale

TAORMINA – A partire da domani, mercoledì 1 luglio 2026, l’Asm potrà contare sui cinque operatori della mobilità che hanno firmato questa mattina negli uffici dell’azienda municipalizzata il contratto di part-time verticale, con la mansione di cassiere/parcheggiatore nelle strutture aziendali, parcheggi e/o cassa funivia.

I cinque operatori della mobilità presteranno servizio per sei mesi l’anno (presumibilmente dall’1 maggio al 31 ottobre) per far fronte alle esigenze aziendali considerato il periodo di maggior afflusso turistico in cui la turnazione viene estesa in una fascia oraria maggiore e i servizi rivolti agli utenti vengono potenziati ed implementati.

A dare il benvenuto ai cinque nuovi assunti sono stati il presidente del Cda di Asm Giuseppe Campagna e la vicensindaca di Taormina Alessandra Cullurà, che hanno sottolineato l’impegno dell’Azienda all’inserimento di nuove risorse nella dotazione organica favorendo importanti sviluppi occupazionali.

L’assunzione dei nuovi dipendenti è stata possibile grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2023 per diverse figure professionali. Si chiude così la graduatoria dei partecipanti ritenuti idonei, in scadenza a settembre.