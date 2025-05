11 mln per la Casa dello studente di Messina, c’è il decreto della Regione

Ufficiale lo stanziamento: ora l’appalto per i lavori di ristrutturazione dopo più di 15 anni di attesa. Con obiettivo la riapertura nel 2028

MESSINA – “Lavori di completamento, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della Casa dello studente di via Cesare Battisti – impianti tecnologici – lavori edili”. Finalmente è stato pubblicato il decreto della Regione siciliana. Decreto n. 114 del 2 maggio 2025. Come anticipato da Tempostretto, c’è l’atteso finanziamento per la Casa dello studente di Messina intitolata al professore Matteo Bottari: 11 milioni per la ristrutturazione. Un decreto di finanziamento dell’operazione proposta dall’Ersu, Ente regionale per il diritto allo studio universitario, di Messina.

Un’approvazione del “disciplinare delle condizioni per il finanziamento delle operazioni” e impegno di spesa (11.314.065,39 euro) nell’ambito dell’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale. Impegno economico per avviare prima possibile l’appalto per i lavori di ristrutturazione dopo più di 15 anni di attese. Ci vorranno poi almeno due anni e mezzo per completare la ristrutturazione. Il finanziamento è del Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). Altri fondi sono destinati alla ristrutturazione delle residenze universitarie a Gravitelli, Annunziata e Papardo. L’importo complessivo, per l’Ersu di Messina, è di poco più di 17 milioni (€ 17.335.627,72).

Bottaro la dirigente Costantino e D'Aliberti

Per l’occasione, è stato modificato un progetto realizzato nel 2022. Nel decreto regionale si fa riferimento alla “deliberazione della Giunta regionale del 11/03/2024 che ha assegnato all’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria la dotazione finanziaria di €. 157.941.196,00 per l’azione 4.2.1: “Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e formativa”. E di €. 68.214.286,00 per l’azione 4.2.2: “Miglioramento dei sistemi di istruzione terziaria e dell’alta formazione”, pari complessivamente a €. 226.155.484,00 a valere sulle risorse del Pr Sicilia Fesr (Programma regionale del Fondo europeo di Sviluppo regionale per la Sicilia, n.d.r.) 2021-2027”.

Bottaro: “Una svolta storica per Messina con il recupero della Casa dello studente”

Sottolinea il componente del Consiglio d’amministrazione dell’Ersu, in quota UniMe, l’ordinario Giuseppe Bottaro: “Il decreto di finanziamento della Casa dello studente per la città è davvero importante. Una svolta nel lungo e travagliato percorso che porterà tra qualche anno finalmente alla sua riapertura. Si è lavorato in sinergia tra il nuovo Cda, con presidente Andrea Carmelo D’Aliberti, la rettrice Giovanna Spatari e la Regione”.

220 posti letto, arredi nuovi, biblioteche, sale computer, una palestra e un giardino d’inverno in alto

Aveva messo in risalto il presidente dell’Ersu nel mese di dicembre, nell’intervista pure con il professore Bottaro e l’ex direttrice Antonella Costantino: “La Casa dello studente sarà ristrutturata completamente, tra impianti e arredi. Dopo il terremoto dell’Aquila, si è rilevato che l’edificio non era sismicamente idoneo. Gli interventi per l’adeguamento sismico sono stati fatti (sono stati pure montati i pannelli fotovoltaici, n.d.r.). Ma l’edificio aveva enormi carenze, e non era a norma, e questo progetto serve per rimediare. Ogni aspetto è curato e sarà di alto livello. 220 posti letto, arredi nuovi, spazi comuni, biblioteche, sale computer, una palestra e un giardino d’inverno in alto. Ritorna in vita uno spazio importante per l’università e per la città. Ma procederemo con la ristrutturazione di tutte le residenze universitarie dell’Ersu: da Gravitelli, che ha bisogno di una manutenzione più significativa, ad Annunziata e Papardo. Tutto questo nell’ambito del progetto esecutivo finanziato con fondi europei e regionali”.

