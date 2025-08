17enne muore in ospedale un mese dopo l’incidente in moto

Torregrotta a lutto. Antonino Niosi era stato operato al Papardo. Quattro diciassettenni morti in moto dal mese di giugno nel territorio messinese

Lo scorso 1 luglio l’incidente sulla Statale 113 di Monforte Marina. Prima il trasporto all’ospedale “Fogliani” di Milazzo e poi al Papardo di Messina, dove è stato operato. Il 17enne Antonino Niosi, di Torregrotta, è morto oggi. La moto era finita di notte fuori strada, guidata da un altro minorenne, che ha riportato serie ferite ma non è mai stato in pericolo di vita. Subito il passeggero, invece, è apparso gravissimo.

Niosi frequentava l’istituto “Majorana” di Milazzo, proprio come Mattia Caruso, anche lui diciassettenne morto nella notte del 15 luglio in motorino. Per lui e il coetaneo Simone Marzullo non c’è stato niente da fare in un incidente in via Kennedy, a Barcellona Pozzo di Gotto, dopo l’impatto con un’auto. A Messina, invece, uno scontro tra scooter e macchina in via Garibaldi è costato la vita al 17enne Gabriele Cavò nella notte del 27 giugno.

