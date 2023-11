25 novembre, la Questura di Messina s'illumina di arancione e scende in piazza - Tempostretto

La Polizia di Stato aderisce all'iniziativa Orange the world delle Nazioni Unite

MESSINA – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche la Questura di Messina si colora simbolicamente d’arancio ed aderisce all’iniziativa “Orange The World” promossa da “UN Women”, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e dall’associazione Soroptimist International Italia, da tempo impegnata nella promozione dei diritti umani, dell’uguaglianza e dello sviluppo della condizione femminile.

Nel giorno promosso dalla comunità internazionale per tenere alta l’attenzione sula violenza di genere, la Questura è presente anche a piazza Duomo, a margine della corsa podistica organizzata da Comune e Prefettura, con personale che spiegherà a chi volesse informazioni quali sono le possibilità di tutela e denuncia protetta messe a disposizione dalla Polizia di Stato.