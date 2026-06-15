30 anni dalla morte del professore Giordano, il Cnr-Itae ricorda il suo fondatore

Convegno martedì 16 giugno nella sede di Santa Lucia sopra Contesse. Il professore Nicola Giordano sarà ricordato sotto il profilo umano e scientifico

MESSINA – “A 30 anni dalla scomparsa del professore Nicola Giordano (10 maggio 1996), l’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia del Consiglio Nazionale delle Ricerche organizza una giornata della memoria martedì 16 giugno per ricordare il suo fondatore e lo sviluppo dell’Istituto a partire dalla sua costituzione”. A renderlo noto il direttore dell Cnr-Itae Antonino Salvatore Aricò.

Evidenzia il professore Aricò: “Sentiamo ancora vivo il valore del suo impegno, della sua visione e dei principi che hanno guidato la nascita e lo sviluppo della nostra comunità scientifica. Sarà un’occasione per familiari, allievi, colleghi, amici, rappresentanti della comunità scientifica dell’Ente e dell’Università per riunirci nel ricordo, condividere testimonianze e rendere omaggio a una figura che continua a ispirare il nostro percorso. L’evento si svolgerà presso la sede principale in via Santa Lucia sopra Contesse a partire dalle ore 9“.

Nicola Giordano sarà ricordato sotto il profilo umano e scientifico.

Il programma del convegno del 16 giugno

Convegno in MEMORIA del Prof. NICOLA GIORDANO

16 Giugno 2026, Auditorium CNR-ITAE,

Via S. Lucia sopra Contesse, 5 Messina

(a 30 anni dalla scomparsa, 10-maggio 1996)

8:30-8.45 Registrazione ed apertura collegamento TEAMS/ TEAMS link start 9:00 Apertura del Convegno: Dr. Emilio Campana (Direttore CNR-DIITET), Dr.

Antonino Aricò (Direttore CNR-ITAE) 9:10 Dr. Antonino Aricò (Direttore CNR-ITAE): “Nicola Giordano: “Il Profilo Scientifico e

la Dimensione Umana” 9:20 Dr.ssa Anna Giordano: “Mio padre, un uomo semplice” 9:30 Ing. Gaetano Cacciola (ex Direttore CNR-ITAE): “Il coraggio della fiducia: giovani,

ricerca internazionale e futuro del Sud” 9:40 Dr. Andrea De Pasquale (Direttore Generale MiC – Ministero della cultura): “La

fabbrica di Aurelio De Pasquale a Pistunina: un edificio industriale per i derivati

agrumari dalla sua fondazione dopo il terremoto del 1908 al suo riutilizzo come sede

del CNR” 9:50 Prof.ssa Candida Milone (Prorettrice alla Didattica UNIVERSITA’ DI MESSINA):

“Prof. Nicola Giordano, cattedra di Chimica Industriale presso l’UNIVERSITA’ DI

MESSINA” 10.00 Prof. Nino Giordano: “I doni di un fratello geniale” 10:10 Prof. Stanko Hocevar (National Institute of Chemistry, SLOVENIA): “Snapshots

from research with Prof. Nicola Giordano” 10.20 Prof. Hasuck Kim (Seoul National University, COREA): “My Memoir of a Man of

Vision, Passion, and Humor” 10:30 Prof. Tsiakaras Panagiotis (University of Thessaly, GRECIA): “Come la visione di

N. Giordano mezzo secolo fa ha influenzato la nostra vita?” 10:40 Prof.ssa Giovanna Giordano: “Buon compleanno papà”

13.10:50 Prof. Stefano Cavallaro (UNIVERSITA’ DI MESSINA): “A Messina una nuova

Chimica Industriale rispettosa dell’ambiente”

Intervallo 11:00-11:30 11:30 Prof. Vittorio Ragaini (UNIMI): “CNR-ITAE from the very beginning: 1975-1993” 11:40 Ing. Salvatore Freni (ex Direttore CNR-ITAE): “Come eravamo! 11:50 Prof. Salvatore Coluccia (UNIVERSITA’ DI TORINO): Nicola Giordano: “Un

Maestro Anticipatore” 12:00 Dirigente Angelo Cavallaro, Prof.ssa Luciana Barillà e Delegazione della

Scuola Primaria “Nicola Giordano” 12:20 Lettura di Contributi ed Interventi Liberi 13:00 Vincenzo Antonucci (ex Direttore CNR-ITAE): “A daydreamer story” 13:10 Proiezione filmato 13:30 Chiusura lavori: Antonino Aricò (Direttore CNR-ITAE) 14.00 Light lunch

Articoli correlati