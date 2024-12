58enne viene investita da uno scooter e muore in ospedale

L'incidente è avvenuto ieri sera a San'Alessio Siculo e Catena Russo è morta ore dopo al "San Vincenzo" di Taormina

Nuovo incidente mortale nel Messinese. In questo caso, l’impatto fatale è stato tra un motociclista e una pedone. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 sulla statale 114 a Sant’Alessio Siculo. Mentre attraversava la strada, in via Consolare Valeria, nel centro del paese, Catena Russo, 58 anni, è stata investita da un’Honda Sh guidata da un 17enne, che ha riportato ferite meno gravi. La donna, un’operatrice sanitaria residente a Santa Teresa di Riva, è apparsa subito in gravi condizioni ed è stata trasportata all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, dove è morta dopo la mezzanotte.

Indagini in corso.

La foto è tratta dalla pagina Facebook di Catena Russo.

