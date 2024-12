7 giorni a Messina tra Jill Biden e il luna park dello Stretto

Una sintesi paradossale tra commissione ponte, il sogno di Lady Gaga e le presunte radici messinesi di Shakespeare

di Marco Olivieri

7 giorni d’ordinaria follia – Che settimana è stata? A Gesso una settimana di attesa per l’arrivo della first lady Jill Jacobs Biden. Data probabile mercoledì 4 dicembre, quando visiterà il villaggio dei nonni Giacoppo. Finalmente una personalità con radici davvero messinesi. Si è un po’ placata, negli ultimi anni, la discussione in salsa peloritana sulle presunta messinesità di Shakespeare. E ora possiamo abbracciare la first lady senza più rivendicazioni postume. E c’è chi sogna l’arrivo a Naso della Germanotta più famosa del pianeta: Lady Gaga.

Insomma, non c’è più bisogno d’immaginare che pure Dante o Bruce Springsteen fossero messinesi per trovare un senso alla nostra identità traballante. Siamo la città di Antonello da Messina e dello Stretto. Vi sembra poco? E un ponte verso il futuro lo possiamo ancora costruire, se impariamo a non sbagliare i passi progettuali nel presente. I disastri edilizi dagli anni Sessanta in poi e lo smantellamento generale, dai poco magnifici Ottanta, avranno insegnato qualcosa, si spera.

Il luna park dello Stretto in commissione ponte

Nel frattempo, questa settimana, in commissione ponte, a Palazzo Zanca, sembrava di assistere a una sorta di programma avveniristico che ha suscitato inevitabili domande: dall’aeroporto intercontinentale del Mediterraneo a punti panoramici e negozi per il ponte in versione Colosseo. Una sorta di luna park dello Stretto che suscita una domanda legittima: possiamo partire da progetti forse più “semplici” ma legati alle enormi necessità del territorio?

La questione meridionale parla messinese

Per questo motivo, abbiamo sollevato numerosi dubbi sull’operazione ponte. E per questo continueremo a interrogarci su come creare lavoro e avere solide infrastrutture a Messina, in Sicilia e nel sud. La questione meridionale parla messinese, insomma. La città dello Stretto è proprio lo specchio della crisi meridionale e della necessità di pensare e creare il “nuovo”. C’è davvero tanto da fare.

I Biden dalla pagina Fb della first lady.

Articoli correlati