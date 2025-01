864 firme per non far chiudere le Poste di Camaro Inferiore

Petizione trasmessa a Poste Italiane e al sindaco di Messina

E’ stata trasmessa oggi a Poste Italiane e al sindaco di Messina, la petizione popolare volta al mantenimento dell’ufficio postale di Camaro Inferiore.

Promotori della petizione, sollecitati da tanti cittadini, sono stati il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto e il consigliere comunale Libero Gioveni che il 21 e 22 dicembre scorsi hanno allestito un banchetto, proprio davanti l’ufficio postale, per la raccolta delle firme.

La chiusura è prevista il 20 gennaio. “L’ufficio di Camaro Inferiore serve diversi Villaggi anche abbastanza popolosi: Camaro San Luigi, Camaro San Paolo, Fondo Pistone, senza dimenticare certamente parte di Bisconte e Catarratti. Coloro che maggiormente ne risentirebbero dalla chiusura, sono certamente gli anziani. Le conseguenze negative alla chiusura dell’ufficio postale di Camaro Inferiore rischiano inoltre di creare, inevitabilmente, un sovraffollamento all’ufficio postale di Camaro Superiore che a sua volta serve già tanti utenti e che rappresenterebbe comunque un problema raggiungerlo per anziani e persone con difficoltà motorie”.

Con la petizione, 864 cittadini chiedono a Poste Italiane ed al sindaco di Messina, ciascuno per la parte di competenza, di mantenere, e dunque di non chiudere, l’ufficio postale di Camaro Inferiore tenuto conto, in virtù di quanto detto, del suo alto valore sia di servizio in senso stretto che sociale.