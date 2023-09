Perdite d'acqua a Messina, aggiudicato l'appalto per rendere efficienti le reti idriche - Tempostretto

Con i fondi del Pnrr, da gennaio i lavori per 16 milioni di euro. Un'occasione per avvicinarsi all'obiettivo dichiarato da Amam e Comune del servizio h24

MESSINA – Basta perdite d’acqua. È stato aggiudicato l’appalto congiunto per l’affidamento dei servizi tecnici e lavori per “la razionalizzazione, l’efficientamento e la riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina”. Oggi le perdite sono pari al 53%, nella distribuzione dell’acqua e sono necessari digitalizzazione e monitoraggio delle reti. Il progetto dell’Amam, con i fondi del Pnrr, entra ora in una fase operativa grazie all’aggiudicazione dell’appalto a un raggruppamento temporaneo d’imprese, come comunica Invitalia, che ha dato avvio alla procedura. Per 16 milioni di euro, l’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del 26,1%.

I lavori partiranno a gennaio e fanno parte di quella strategia di ammodernamento della rete idrica per avvicinarsi all’obiettivo dell’acqua 24 ore su 24 a Messina entro il 2026. Si tratta d’interventi di sostituzione delle reti sia nella zona nord, sia nella zona sud della città. E ancora: entro il terzo trimestre 2024 bisogna costruire almeno altri 9.000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale. Ed entro il terzo trimestre 2026 costruire almeno altri 25.000 chilometri di rete idrica., oltre alla sostituzione di 150 km di tubazione.

Da qui la proposta di aggiudicazione del 19 settembre, formulata dal responsabile unico del procedimento di Invitalia, in favore dell’operatore economico R.T.I. Sicil Tecno plus S.R.L. (mandataria), Mer Mec Engineering Srl (mandante), Engeo Associati – Engineering & Geology (progettista), studio d’Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl (progettista), Omniservice Engineering Srl (progettista), Roberto Leone (progettista).

Con cantieri in strade come via Tommaso Cannizzaro, rione Taormina e Annunziata, il sindaco Federico Basile tiene a precisare che “non mancheranno i disagi al momento dei lavori”, con possibili perdite momentanee d’acqua. Nel quadro di una linea d’investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “i risultati attesi sono i seguenti:

Riduzione delle perdite (reali e apparenti) di circa il 15%, con un risparmio di risorsa idrica di circa

1.500.000 m3/anno e un recupero di volumi oggi non conturati di circa 1.000.000 m3/anno;

Implementazione sistema di telelettura con smart metering (sistemi che consentono la telelettura e telegestione, n.d.r.) dei contatori d’utenza per l’intensificazione del numero di letture annue, anche ai fini dei bilanci idrici dei distretti.

Installazione nuovi contatori con classe di metrologica R160 per assicurare una maggiore affidabilità

nelle letture, anche ai fini della riduzione delle perdite apparenti (volumi non conturati).

Riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

