A che punto è “il porto per feluche di Ganzirri?”

Gioveni e Currò interrogano il sindaco Basile e gli assessori Mondello e Caminiti per capire a che punto sia l'iter: "Sarebbe importantissimo"

MESSINA – “A che punto è il nuovo porticciolo per feluche a Ganzirri?” Questa è la domanda che i consiglieri di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni e Pasquale Currò, hanno posto al sindaco Federico Basile e agli assessori Salvatore Mondello e Francesco Caminiti, in merito all’iter per la realizzazione del porticciolo, il cui progetto è stato approvato all’interno del programma FEAMP Sicilia 2014, che ha garantito 3 milioni e mezzo per la realizzazione di infrastrutture a supporto della pesca locale.

In premessa i due consiglieri hanno ricordato che “era stato avviato un progetto per la realizzazione di un riparo per le navi da pesca, in particolare per le feluche, al fine di garantire un sicuro approdo e riparo per le imbarcazioni della nostra comunità, completo di box in legno per garantire anche la pulizia del pescato, nonché di celle frigorifere e tettoia. Tale progetto, che aveva ottenuto il primo posto nella graduatoria pubblicata dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Pesca, rivestirebbe una particolare importanza per la nostra economia locale e per la salvaguardia della tradizione peschereccia, oltre a rappresentare un’opportunità di sviluppo per il settore della pesca”.

Per questo, Gioveni e Currò hanno chiesto “a che punto siano i lavori relativi alla realizzazione del riparo per le navi da pesca (feluche) finanziato con il FEAMP Sicilia 2014; quali siano le tempistiche previste per il completamento dell’opera e la messa a disposizione dell’infrastruttura per i pescatori locali; se ci siano stati ritardi o difficoltà nell’esecuzione del progetto, quali siano le cause e quali misure siano state adottate per superarle; quali azioni ha intrapreso o intenda intraprendere l’Amministrazione per garantire il rispetto delle scadenze e l’effettiva realizzazione del progetto nei tempi previsti; e infine se siano stati rispettati tutti i criteri e le condizioni del finanziamento previsto dal programma FEAMP Sicilia 2014 e se ci siano rischi di perdita dei fondi per ritardi o altre problematiche”.