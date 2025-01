‘A Cona più bella, i premiati del Natale di tradizione a Messina

XV edizione per un concorso nato da un'idea di Alessandro Fumia e Franz Riccobono. E indetto dall’associazione Amici del museo

MESSINA – Questa mattina, nella chiesa medievale della SS. Annunziata dei Catalani, si è svolta la premiazione della XV Edizione della “‘A Cona più bella – Il Natale di Tradizione a Messina”, concorso indetto dall’associazione Amici del museo di Messina, in collaborazione con il museo “Cultura e Musica popolare dei Peloritani” di Gesso, con la parrocchia Santa Caterina Vergine e Martire, con l’Arciconfraternita SS. Annunziata dei Catalani e con la Fidapa Sezione Messina Capo Peloro.

La cerimonia è stata moderata dal giornalista e storico Marco Grassi con degli intermezzi musicali alla zampogna del suonatore di tradizione Davide Laganà.

I lavori sono stati introdotti dai saluti di Franco Tumeo – governatore dell’Arciconfraternita dei Catalani, Luigi Montalbano – presidente di Amici del Museo, Mario Sarica – direttore del Museo di cultura e musica dei Peloritani – Anna Maria Argento, Presidente Fidapa Messina Capo Pelero e Nino Di Bernardo.

Si legge in una nota: “Questo concorso sulla Cona nasce da una idea di Alessandro Fumia e del compianto Franz Riccobono, promossa per far valorizzare e diffondere la peculiare e antica tradizione della “Cona” messinese. Un tipico apparato natalizio, sia domestico che pubblico, un tempo molto diffuso a Messina e nel territorio Peloritano, che consiste in una piccola grotta realizzata con materiale vegetale (felci, “sparacino”, “‘mbriacheddi”), e decorata con tutti quei colorati frutti che la natura offre in inverno (agrumi, frutta secca), nel cui interno si colloca un Bambino Gesù, nei migliori dei casi in cera. Un tempo davanti a questi apparati devozionali gli zampognari e i “nuviddara” eseguivano antiche nenie e novene di Natale”.

I premiati

La premiazione è stata suddivisa nelle tre categorie: Privati, Chiese/Parrocchie e Scuole/Associazioni oltre ad una Menzione Speciale Targa d’Argento “Fran Riccobono”. La Giuria, composta dagli organizzatori, ha così suddiviso i premi:

Sezione Privati:

I premio Piero Chillè di Messina.

II premio Famiglia Manna di Calvaruso.

III premio Maria Cadili di Messina.

Sezione Chiese/Parrocchie:

I premio Santa Claus Village – Parrocchie delle Masse.

II premio Parrocchia Maria SS. Addolorata di Tono.

III premio Parrocchia Santa Margherita di Calvaruso.

Sezione Scuole/Associazioni

I premio Istituto Comprensivo “Albino Luciani” – Plesso “Luigi Costa” – San Filippo Superiore.

II premio Associazione “Giovanna d’Arco” – Presepe Vivente di Castanea.

III premio Istituto Statale d’Arte “Renato Guttuso” di Milazzo.

Menzione Speciale Targa d’Argento “Franz Riccobono”

(offerta da Alfredo Correnti e Luigi Montalbano)

Istituto Comprensivo “Albino Luciani” – Plesso “Luigi Costa” – San Filippo Superiore