A Messina il Trofeo “Il Pupo” di rugby organizzato dalla Fir Sicilia

Un evento under 16 organizzato con la collaborazione di Messina Rugby 2016 e Old Rugby Messina allo scopo di selezionare i migliori atleti siciliani

La seconda edizione del Trofeo “Il Pupo”, una manifestazione sportiva dedicata quest’anno agli atleti under 16, avrà luogo domenica 12 gennaio al campo “Arturo Sciavicco” di Messina. L’evento rugbystico, fortemente voluto dal Comitato Regionale Siciliano e organizzato in collaborazione con le società Messina Rugby 2016 e Old Rugby Messina, ha come obiettivo quello di offrire nuove opportunità di competizione per i giovani talenti siciliani e di selezionare i migliori atleti per le future rappresentative regionali.

La giornata vedrà la partecipazione di circa 70 atleti provenienti da tutta la Sicilia, che saranno suddivisi in tre squadre “a colori”. Questo format non tiene conto della provenienza o del club di appartenenza dei giocatori ma mira a creare squadre quanto più omogenee possibile per innalzare la qualità del gioco e favorire l’integrazione tra i giovani talenti del rugby siciliano. “Per i ragazzi questi momenti sono importanti perché arricchiscono il loro bagaglio sportivo ma lo sarà altrettanto per tutti i tecnici, dei club e dello staff del Comitato, per comprendere lo stato dell’arte e programmare gli allenamenti per il futuro” ha dichiarato il tecnico regionale federale Tito Cicciò.

L’iniziativa ha avuto grande successo nella prima edizione dello scorso anno tenutasi a Caltanissetta e punta a confermarsi pure a Messina come occasione per permettere ai ragazzi di confrontarsi e di affinare le proprie abilità tecniche e tattiche in un contesto competitivo. Il Comitato Regionale Siciliano della Federazione Italiana Rugby si conferma così un punto di riferimento per lo sviluppo del rugby giovanile. Nel corso del Trofeo “Il Pupo” si potrà rafforzare il legame tra le diverse realtà sportive della regione e, soprattutto, i ragazzi potranno vivere una giornata all’insegna dello sport e della passione per il rugby.