A Messina la SOI Conference: innovazione, IA e digitale al centro dell’undicesima edizione

Circa 150 i partecipanti da 20 Paesi di 4 diversi continenti. Più di 100 le università coinvolte

MESSINA – Si è svolta a Messina dal 6 al 10 luglio scorso, ospitata dall’Unime, l’undicesima edizione della SOI Conference – Society of Open innovation conference. Si tratta di un appuntamento internazionale dedicato all’Open innovation, un modello di innovazione collaborativa fondato sulla condivisione di conoscenze, competenze e risorse tra università, imprese, istituzioni e società.

Il tema: tra innovazione, IA e digitale

Il cuore della conferenza è stato il Dipartimento di Ingegneria dell’ateneo peloritano, luogo in cui si sono riuniti circa 150 partecipanti provenienti da 20 Paesi, 4 continenti e oltre 100 università in tutto il mondo. Il tema è stato “Innovation Dynamics in the Age of Digital Transformation and AI: Bridging Market Forces and Societal Impact”. E cioè l’innovazione, vissuta nell’era dell’intelligenza artificiale, delle crisi economiche e dei grandi cambiamenti sociali e ambientali che interessano il pianeta.

La conferenza nasce dall’iniziativa del Prof. JinHyo Joseph Yun del DGIST – Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Presidente della Society of Open Innovation. Per l’Università di Messina, il ruolo di Host Chair è stato affidato al professor Vincenzo Corvello, affiancato nell’organizzazione dal professor Antonio Cimino e dal dottor Luca Famà, con il supporto degli studenti coinvolti nelle attività dell’evento.

Il programma della SOI Conference

Il programma si è aperto il 6 luglio con la Open Innovation Academy 2026 Summer School, giornata dedicata in particolare a dottorandi e giovani ricercatori. Le giornate principali della conferenza, dal 7 al 10 luglio, hanno previsto sessioni scientifiche, keynote speech, tavole rotonde e momenti di confronto tra studiosi, esperti e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. Tra gli interventi istituzionali hanno figurato i saluti della Prof.ssa Candida Milone, Prorettrice per la didattica dell’Università di Messina, e di Ernesto Cascone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, che hanno evidenziato l’importanza di ospitare a Messina una comunità scientifica internazionale impegnata a riflettere sulle nuove traiettorie dell’innovazione, tra intelligenza artificiale, trasformazione digitale e impatto sociale.

Accanto alle attività scientifiche, la conferenza ha previsto anche momenti pensati per valorizzare il territorio messinese e siciliano. Sono stati infatti organizzati un tour industriale presso l’azienda Caronte & Tourist S.p.A. e un tour sociale a Taormina (ME), occasioni che hanno favorito l’incontro tra la comunità scientifica internazionale, il sistema produttivo locale e il patrimonio culturale del territorio.

La conferenza ha rappresentato un’importante occasione di visibilità per la città di Messina, contribuendo a rafforzarne il ruolo come sede di confronto scientifico e internazionale. Il tutto grazie al dipartimento, che ha messo a disposizione non soltanto gli spazi ma anche il personal tecnico.