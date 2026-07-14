Consiglio comunale, eletti altri due presidenti di commissione: i lavori proseguono

Busà presiederà la terza, Chiarella la quarta: il punto.

MESSINA – Proseguono i lavori delle commissioni consiliare, chiamate a nominare i rispettivi uffici di presidenza. Ieri sono stati scelti Calogero Brancatelli e Mirko Cantello per guidare la prima e la seconda commissione. Oggi, invece, sono stati votati presidenti e vice di terza e quarta.

Terza commissione: Busà presidente

Alla terza, che si occuperà di ambiente e territorio, è stato eletto Giuseppe Busà (ScN) in continuità con il lavoro dello scorso mandato (è stato presidente dell’allora sesta commissione). I suoi vice saranno Antonio Bonfiglio, anche lui in quota maggioranza, e Anna Sorbello. Quest’ultima, che fa parte di Grande Sicilia, era già stata scelta come vicepresidente alla prima commissione.

Chiarella presidente della quarta commissione

La quarta, invece, sarà presieduta da Peppe Chiarella, capogruppo di Amo Messina, sempre al fianco del sindaco Basile. E si tratta di una commissione tra le più importanti: mobilità e trasporti. La maggioranza si “prende” anche qui la prima vicepresidenza, nominando l’ex presidente Amam Paolo Alibrandi. Le opposizioni, infine, hanno scelto ancora una volta Anna Sorbello: ben tre, quindi, le vicepresidenze totali della consigliera di Grande Sicilia. Domani toccherà