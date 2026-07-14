Emergenza rifiuti a Bisconte: «Degrado totale e topi nelle palazzine popolari»

Cacciotto scrive al Comune, ad Arismè e a Messina Servizi per segnalare le condizioni dei 189 alloggi

Un quadro di «totale degrado» che rischia di trasformarsi in una emergenza igienico-sanitaria. È quanto denunciato dal consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, che ha preso carta e penna per accendere i riflettori sulle condizioni in cui versano le palazzine di edilizia residenziale pubblica (Erp) di Bisconte, un complesso che ospita ben 189 alloggi.

La segnalazione è stata indirizzata al sindaco di Messina, agli assessori alle Politiche ambientali e agli Interventi igienico-sanitari, ma anche ad Arismè, al Dipartimento servizi ambientali e a Messina Servizi Bene Comune.

Le quattro piaghe del complesso di edilizia pubblica

Secondo quanto raccolto dal rappresentante della circoscrizione, i residenti della zona si trovano a convivere quotidianamente con disagi pesantissimi. Nella sua nota, Cacciotto ha messo nero su bianco le quattro criticità principali segnalate dai cittadini: la mancata raccolta da giorni della spazzatura; l’insufficienza di mastelli; la presenza di discariche; il proliferarsi di topi.

L’appello per un intervento immediato

La situazione appare particolarmente delicata non solo per il decoro del quartiere, ma soprattutto per la tutela della salute pubblica. All’interno delle palazzine, infatti, la presenza di cumuli di spazzatura non raccolta e l’invasione di roditori stanno esasperando gli abitanti, tra cui figurano anche soggetti fragili.

Il consigliere Cacciotto ha quindi chiesto ai destinatari della lettera, «ciascuna per la parte di competenza, di predisporre con urgenza gli interventi necessari stante anche la presenza di persona con problemi di respirazione». L’auspicio degli abitanti di Bisconte è che gli enti e le partecipate comunali attivino al più presto una bonifica straordinaria per restituire vivibilità e sicurezza all’intero complesso.