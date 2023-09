A Messina le imprese chiudono, il costo della vita aumenta e si gioca d'azzardo - Tempostretto

Mentre i commercianti guardano il "dito", i cordoli e l'isola pedonale, ci si dimentica della "luna": una crisi economica strutturale

MESSINA – Una città in cui la distanza tra agiati e poveri è ampia. Una città nella quale la buona borghesia, ma anche il ceto medio oggi impoverito, manda i figli a studiare fuori. Una città sempre più immiserita e disabitata. Incattivita e sfibrata. E, in questo contesto, viene in mente un antico detto che fotografa un modo d’agire frequente in noi esseri umani: “Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito”.

Senza voler fare la lezione a nessuno, né dare a qualcuno dello stolto, possiamo sintetizzare così: a Messina, da aprile a giugno, compreso il territorio della Città metropolitana, hanno chiuso 1768 imprese. Abbiamo pure un incremento notevole del costo della vita. Oltre il 6 per cento rispetto all’anno precedente. E, in uno scenario in parte sudamericano, con le periferie storicamente abbandonate, ai margini, Messina e provincia registrano la spesa più alta in Sicilia per il gioco d’azzardo online.

Aggiungiamo pure i raid estorsivi contro i negozi della zona centro nord, come gli ultimi in via Palermo. C’è poco da stare allegri, insomma. Occorre invertire gradualmente la rotta, rispetto a una crisi strutturale e con radici antiche. Servono progetti seri, solidi. Così, ben vengano tutte le indicazioni possibili su come correggere eventuali disagi provocati dai cordoli o dall’isola pedonale. Ma, in mezzo al cambiamento epocale delle vendite online e delle consegne a domicilio, appare paradossale che siano questi gli ostacoli all’atttività dei commercianti.

Bisogna scommettere, e non solo a parole, in tutti i campi, sull’innovazione. Sulla crescita economica e sociale della città, dell’isola e del sud, tenendo insieme locale e globale, Italia ed Europa.

Messina è una città che non produce, che non presenta un’economia sana. E dove giustizia sociale, sviluppo ambientale, nuova economia, legalità, industria e turismo devono essere inevitabilmente interconnessi per offrire un futuro alle nuove generazioni. Ecco perché, di fronte a una sfida così impegnativa, che richiede il massimo sforzo da parte di tutti, pensare ai cordoli assomiglia a non voler vedere la mole di problemi che limitano le potenzialità del territorio.

Per la città dello Stretto un altro futuro è possibile. Ma va costruito, giorno per giorno, accostandosi al futuro con uno sguardo e un pensiero nuovi, davvero alternativi. Altrimenti, continueremo a piangerci addosso.

Articoli correlati