A Taormina la Festa della musica per il Centro “Dopo di noi”

Al teatro antico spettacolo e solidarietà venerdì 4 luglio per un evento benefico promosso dal Comune. Ecco il cast

TAORMINA – Musica, spettacolo e solidarietà si incontrano in uno dei luoghi più suggestivi del mondo. Venerdì 4 luglio, alle ore 21.00, il Teatro Antico di Taormina ospiterà la “Festa della Musica per Dopo di Noi”, l’evento benefico promosso dal Comune di Taormina e dalla Fondazione Taormina, con il sostegno della parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Santa Venera, per contribuire alla realizzazione del nuovo Centro psico-educativo e riabilitativo di Trappitello.

L’intero ricavato sarà infatti devoluto alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Santa Venera per la realizzazione del Centro.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di un progetto destinato a rappresentare un importante punto di riferimento per le persone più fragili e per le loro famiglie, offrendo servizi educativi, riabilitativi e di supporto sul territorio. L’evento conferma l’impegno del Comune di Taormina e della Fondazione Taormina nel promuovere iniziative che affiancano alla valorizzazione culturale della città una concreta attenzione ai temi della solidarietà, dell’inclusione e del sostegno alla comunità”, viene evidenziato in una nota dell’amministrazione comunale.

Festa della musica, ecco il cast

Sul palco si alterneranno artisti e protagonisti del panorama musicale e dello spettacolo italiano: Francesco Cicchella, Neri per Caso, Alberto Urso, Francesco Scimemi, Senso D’Oppio, Kento, Bellamorèa, Francesca Mannino, Luana Miano, SamuElvis, Samuele Spina, Morgana La Manna e il Piccolo Coro Città di Taormina.

A condurre la serata sarà la giornalista Mediaset Roberta Floris, con la regia di Valerio Vella. “L’evento rappresenta un’occasione per unire intrattenimento e impegno sociale, coinvolgendo cittadini, associazioni, istituzioni e visitatori in una serata capace di trasformare la partecipazione in un gesto concreto di solidarietà”, viene sottolineato.

Radio Italia sarà radio partner della manifestazione.

L’organizzazione ricorda inoltre che i biglietti acquistati per l’evento, originariamente programmato nel settembre dello scorso anno, restano validi per la nuova data del 4 luglio 2026. I biglietti sono disponibili in prevendita attraverso i circuiti TicketOne e Il Botteghino.