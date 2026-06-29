Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

LIBRIZZI ( ME) – CONTRADA MURMARI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO per civile abitazione, con annessa cantina, facenti parte di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra sito in Librizzi (ME), contrada Murmari, e segnatamente: A) L’appartamento, della superficie commerciale di mq. 95,75, è posto al piano primo ed è costituito da salone, tre camere da letto, cucina, bagno e disimpegno oltre un balconee confina con vano scala. B) La cantina, della superficie commerciale di mq. 135,00, è posta al piano terra e confina a nord con terreno particella 64, a sud con strada provinciale Patti – Ucria, a est con torrente Mangano, a ovest con terreno particella 68. Prezzo base Euro 72.250,00. Offerta minima: Euro 54.188,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/10/26 ore 11:00. SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MANCUSA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI VARI APPEZZAMENTI DI TERRENO e segnatamente:A)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 2.660,00 mq, coltivato in parte a noccioleto con piante di circa 30 anni e in parte a bosco in declivio con essenze della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 34 stessa ditta, a sud con terreno particella 30 a est con terreno particella 35 stessa ditta a ovest con terreno particelle 30 e 31.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 33, noccioleto di 1^ classe, superficie 2660, reddito agrario 4,12 €, reddito dominicale 21,29 €.B)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 3.470,00 mq, coltivato a bosco di roverella e alcune piante di nocciolo con essenze della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 34 a ovest con terreno particella 32 a a sud-est con terreni particelle 33 e 35 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 34, noccioleto di 3^ classe, superficie 3470, reddito agrario 3,58 €, reddito dominicale 17,03 €.C)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 3.730,00 mq., coltivato a bosco misto con alberi di nocciolo, noce, qualche albero di ulivo ed essenze boschive della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 34 e 36 stessa ditta a sud con terreno particella 28 a est con strada vicinale a est con terreno particella 333 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 35, Pascolo arborato di 2^ Classe, superficie 3730, reddito agrario 1,54 €, reddito dominicale 4,82 €.D)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 2.630,00 mq, coltivato a noccioleto ed essenze della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 117 a est con strada vicinale a ovest e sud con terreni particelle 33 – 34 – 35 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 36, Noccioleto di 3^ classe, superficie 2630, reddito agrario 2,72 €, reddito dominicale 12,90 €.E)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 495,00 mq, coltivato ad uliveto in stato di abbandono con erbe infestanti annuali e poliennali, confinante a nord terreno particella 782, a sud con terreno particella 784, a est con terreno particella 831, a ovest con terreno particella 786 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 8 particella 783, uliveto di 2^ classe, superficie 495, reddito agrario 1,41 €, reddito dominicale 3,20 €. F)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 60,00 mq, coltivato ad uliveto in stato di abbandono, confinante a nord – est con terreno particella 783 stessa ditta, a sud con terreno particella 785, a ovest con strada vicinale.È censito in Catasto Terreni al foglio 8 particella 786, seminativo arborato di 3^ classe, superficie 60, reddito agrario 0,22 €, reddito dominicale 0,37 €.G)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 980,00, coltivato ad uliveto in stato di incuria, confinante a est con particella 1797 a ovest, nord, e sud con strada vicinale San Giovanni.È censito in Catasto Terreni al foglio 19 particella 1799, seminativo arborato di 2^ classe, superficie 980, reddito agrario 1,52 €, reddito dominicale 4,81 €.H)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 53,00 mq, fabbricato da accertare all’urbano. È censito in Catasto Terreni al foglio 19 particella 486, Fabbricato rurale, superficie 53.L’esperto stimatore ha attestato che i terreni di cui sopra ricadono in zona “E1” – “E5” e sono sottoposti al vincolo idrogeologico, vincolo boschivo, per cui non è consentita nessuna nuova attività edilizia. Le particelle 783 e 786 del foglio 8 nello strumento Urbanistico ricadono in Zona “E6” (Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agrario).Gli immobili sono nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 7.225,00. Offerta minima: Euro 5.415,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA DIETRO PAESE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI VARI APPEZZAMENTI DI TERRENO siti in San Piero Patti (ME), Contrada Dietro Paese, e segnatamente:A)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 210,00 mq, su cui insiste un fabbricato diruto ormai demolito, confinante a nord, a est e a sud con terreno particella 961 stessa ditta, a ovest con strada vicinale.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 230, superficie mq. 210.B)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 1.674,00 mq., con alcune colture interspecifiche e intervarietali in condizioni poco produttive, confinante a nord con terreni e fabbricati, a est con terreni e fabbricati a sud con strada provinciale a ovest con strada vicinale.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 961, Noccioleto di 2^ classe, superficie 1674, reddito agrario 2,16 €, reddito dominicale 11,67 €.C)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 82,00 mq, confinante a nord con terreno particella 468, a sud con terreno particella 961 stessa ditta, a est con fabbricato particella 1068. a ovest con terreno particella 416 del foglio 20.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 962, Noccioleto di 2^ classe, superficie 82, reddito agrario 0,11 €, reddito dominicale 0,57 €.D)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 16,00 mq, confinante a nord con terreno particella 470, a sud con terreno particella 961 stessa ditta, a est con terreno particella 965, a ovest con fabbricato particella 1065.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 964, Noccioleto di 2^ classe, superficie 16, reddito agrario 0,02 €, reddito dominicale 0,11 €. L’esperto stimatore ha attestato che:- i terreni di cui sopra ricadono in zona in zona “B2” Ambito urbano parzialmente consolidato di completamento e Area ad altro rischio geomorfologico;- sulla particella 230 insiste un fabbricato diruto non ancora inserito in mappa catastale; l’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile tramite presentazione di una pratica DOCFA di aggiornamento catastale.Gli immobili sono nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 6.672,50. Offerta minima: Euro 5.004,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA CASALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI CONSISTENZA IMMOBILIARE sita in San Piero Patti, contrada Casale snc, composta da:A)Capannone artigianale di mq. 455,00 compreso ufficio al piano terra di mq. 80,00 oltre area scoperta di mq. 838,00 utilizzato per lavorazione pietre e marmi, costituito da profilati di ferro e vetro, mentre l’ufficio (sia al piano terra che primo) è in cemento armato.Il tutto, per una superficie commerciale di complessivi mq. 470,76.Confina a nord con strada provinciale Patti – San Piero Patti, a sud con terreni particelle 391 e 393, a est con particella 481, a ovest con terreno e fabbricati part. 415.E’ censito in Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 391 sub 1, categoria D/1, rendita 3.128,20 Euro, Via Castello n.12/13, piano terra e primo.B)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 160,00 mq, utilizzato per deposito materiale di scarto delle lavorazioni, confinante a nord con particella 391, a sud ed est con terreno particella 579, a ovest con terreno particella 395.È censito in Catasto Terreni al foglio 10 particella 393, seminativo irriguo arborato di 2^ classe, superficie 160, reddito agrario 0,87 €, reddito dominicale 1,28 €.C)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 90,00 mq, utilizzato per deposito materiale, confinante a nord con particella 391, a sud con terreno particella 575, a est con terreno particella 393, a ovest con terreni particelle 326 e 529.È censito in Catasto Terreni al foglio 10 particella 395, seminativo di 2^ classe, superficie 90, reddito agrario 0,12 €, reddito dominicale 0,33 €.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il fabbricato di cui trattasi è stato edificato in forza di Concessione Edilizia in sanatoria N. 06/1996, per lavori di costruzione laboratorio artigianale, presentata il 21/12/1994 con il n. 22442 di protocollo, rilasciata il 21/03/1996 con il n. 06/1996 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata;- i terreni suindicati ricadono in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti. L’immobile è nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 38.463,00. Offerta minima: Euro 28.847,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE ARTIGIANALE sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, posto al piano terra ed avente superficie di mq. 209 oltre 191 mq. di tettoie, composto da pareti metalliche, pannelli isolanti e vetri, adibito alla lavorazione di pietre e marmi, con circostante terreno di mq. 1.352,00 adibito ad area di deposito materiali.La superficie complessiva della particella è di mq. 1.752,00 di cui mq. 209,00 di fabbricato e mq. 191,00 di tettoie per ricovero macchine edili.Confina a nord con strada provinciale Patti – San Piero Patti, a sud con terreno particelle 49 e 578, a est con terreno particelle 480 e 483, a ovest con fabbricato particella 391.È censito in Catasto fabbricati al foglio 10 particella 481, classe 1, consistenza 400 mq, rendita 442,55 Euro, Contrada Passo Mangano, piano terra.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il fabbricato suddetto è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 10/2005, per lavori di Costruzione laboratorio artigianale, rilasciata il 22/09/2005 con il n. 413 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata; l’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile;- l’immobile ricade in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti; parte della particella 481 ricade in zona E6 Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agricolo.L’immobile è nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 22.950,00. Offerta minima: Euro 17.213,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA (concedente il Comune di San Piero Patti), per la durata di 99 anni, di cui 84 restanti alla data di redazione dell’elaborato peritale (13.04.2026), RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI 1000/1000 SU COMPENDIO IMMOBILIARE sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, composto da:A)Capannone artigianale adibito alla lavorazione della pietra, avente superficie di mq. 214, posto al piano terra e primo, costituito da un corpo di fabbrica portante in acciaio che, a causa di un incendio, si è inclinato compromettendo la struttura.Confina a nord con immobile sub 4 a est con sub 3 a est e ovest con sub 1 bene comune non censibile.È censito in Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 659 sub 2, classe 1, consistenza 214 mq, rendita 387,50, Contrada Casale s.n.c., piano terra e primo.B)Terreno industriale di mq.1.177 di forma irregolare, utilizzato come deposito materiale di lavorazione pietre.Confina a nord con terreno particella 632, a sud con fabbricato particella 659, a est con fabbricato particella 699, a ovest con terreno particella 656 e strada provinciale 122 Patti San Piero Patti.È censito in Catasto Terreni al foglio 4 particella 589, superficie 1177, reddito agrario 1,52 €, reddito dominicale 4,26 €.C)Relitto di terreno industriale, della superficie commerciale di 152,00 mq, in prossimità della strada provinciale 122 ed utilizzato come parcheggio.Confina a nord con terreno particella 593, a est con fabbricato particella 793, a sud con terreno particella 591, a ovest con strada provinciale 122 Patti San Piero Patti.È censito in Catasto Terreni al foglio 4 particella 592, superficie 152, reddito agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,55 €.D)Relitto di terreno industriale, della superficie commerciale di 86,00 mq, adiacente alla strada provinciale 122 ed utilizzato come parcheggio.Confina a nord con terreno particella 595, a est con fabbricato particella 659, a sud con terreno 592, a ovest con strada provinciale 122 Patti San Piero Patti.È censito in Catasto Terreni al foglio 4 particella 593, superficie 86, reddito agrario 0,11 €, reddito dominicale 0,31 €.Si accede al presente lotto dalla strada comunale che si dirama dalla strada provinciale n.122, attraversando il cancello in ferro e percorrendo il terreno foglio 4 particella 589, come illustrato altresì nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso rinvio.Per ulteriori informazioni, anche in ordine alla conformità urbanistico edilizia dell’immobile, allo stato occupativo e alla regolamentazione del diritto di superficie, si rimanda alla lettura dell’avviso di vendita. Prezzo base Euro 26.158,00. Offerta minima: Euro 19.619,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA (concedente il Comune di San Piero Patti), per la durata di 99 anni, di cui 84 restanti alla data di redazione dell’elaborato peritale (13.04.2026), RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI 1000/1000 SU CAPANNONE ARTIGIANALE sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, posto al piano terra, avente superficie di mq. 129, parzialmente interessato da un incendio.Confina a nord con l’immobile a piano terra sub 4: a ovest con il sub 2 ad est e sud con il sub 1 (bene non censibile).È censito in Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 659 sub 3, categoria C/3, classe 1, consistenza 129 mq, rendita 273,15, Contrada Casale s.n.c., piano terra.Si accede al presente lotto dalla strada realizzata dal Comune di San Piero Patti per la suddivisione dei lotti di terreno dell’area industriale, nonché dalla strada comunale che si dirama dalla strada provinciale n.122, attraversando il cancello in ferro e percorrendo il terreno foglio 4 particella 589, come illustrato altresì nell’elaborato peritale in atti.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il capannone oggetto di vendita è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 05/2011, per lavori di Lavori di costruzione di laboratorio artigianale, presentata il 23/03/2010 con il n. 46/26 di protocollo, rilasciata il 20/07/2011 con il n. 05/2011 di protocollo, agibilità del 13/06/2017 con il n. 03 di protocollo;- l’immobile ricade in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti; parte della particella 481 ricade in zona E6 Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agricolo.L’immobile risulta conforme.L’immobile è occupato da un terzo, già titolare di contratto di locazione opponibile e non rinnovato, dietro pagamento di un’indennità di occupazione in favore della Procedura, attualmente pari a € 750,00 mensili oltre IVA, giusto provvedimento del G.E. del 25/07/2023. Pertanto, sarà oggetto di liberazione al momento dell’aggiudicazione, salvo diversa indicazione da parte dell’aggiudicatario.Per ulteriori informazioni riguardo alla regolamentazione del diritto di superficie, si rimanda alla lettura dell’avviso di vendita. Prezzo base Euro 15.956,00. Offerta minima: Euro 11.967,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA (concedente il Comune di San Piero Patti), per la durata di 99 anni, di cui 84 restanti alla data di redazione dell’elaborato peritale (06.02.2026), RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI 1000/1000 SU IMMOBILE AD USO UFFICIO, colpito da incendio, sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, avente superficie di mq. 158, posto in parte al piano terra con ingresso e scala di accesso e al primo piano locali destinati ad uffici.Confina a sud-est con il sub 3; a nord con il sub 1; a ovest con il sub 2.È censito in Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 659 sub 4, categoria C/3, classe 1, consistenza 158 mq, rendita 334,56, Contrada Casale s.n.c., piano terra e primo.Si accede al presente lotto dalla strada realizzata dal Comune di San Piero Patti per la suddivisione dei lotti di terreno dell’area industriale, come illustrato nell’elaborato peritale in atti.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il capannone oggetto di vendita è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 05/2011, per lavori di Lavori di costruzione di laboratorio artigianale, presentata il 23/03/2010 con il n. 46/26 di protocollo, rilasciata il 20/07/2011 con il n. 05/2011 di protocollo, agibilità del 13/06/2017 con il n. 03 di protocollo;- l’immobile ricade in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti; parte della particella 481 ricade in zona E6 Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agricolo.L’immobile risulta conforme.L’immobile è occupato dalla parte esecutata.Per ulteriori informazioni in ordine alla regolamentazione del diritto di superficie, si rimanda alla lettura dell’avviso di vendita. Prezzo base Euro 16.262,00. Offerta minima: Euro 1.000,00. Rilancio: Euro 12.197,00. Vendita senza incanto 13/10/26 ore 11:00. PATTI ( ME) – VIA PASUBIO, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in frazione Mongiove, posto al piano 1, interno E, scala B, della superficie commerciale di 41,75 mq, ubicato all’interno di un complesso residenziale sito a pochi metri dal mare, costituito da due camere e bagno aventi superficie di mq.40,00 e due balconi per mq.7,00.Confina a nord con vano scala, a est e sud con cortile condominiale, a ovest con appartamento sub 14.È censito in Catasto Fabbricati al foglio 13 particella 473 sub 11, categoria A/2, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita 76,18, Via Pasubio n. 6.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che l’immobile è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 4/82 per lavori di Costruzione di quattro palazzine a due elevazioni fuori terra per civile abitazione, presentata il 22/11/1981 con il n. 23002 di protocollo, rilasciata il 26/01/1982, agibilità del 02/03/1982 e che l’immobile risulta conforme sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che catastale.L’immobile è nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 105.400,00. Offerta minima: Euro 2.000,00. Rilancio: Euro 79.050,00. Vendita senza incanto 13/10/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 60/2019 PT913156 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300