Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale
AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” il 26 giugno 2026 https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie
|Abitazioni e box
|MESSINA (ME) – VIA COMUNALE SANTO, 38 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – IMMOBILE sito al piano secondo e terzo. Il secondo piano è composto di due camere da letto, un pranzo soggiorno, una cucina, un bagno ed occupa una superficie di 70mq. Il terzo piano è raggiungibile da scala a chiocciola in ferro ad unica rampa e si compone di un pranzo soggiorno, bagno e occupa una superficie di 50mq. Come pertinenze esclusive vi è un terrazzo a livello del secondo piano e due terrazzi a livello del terzo piano. Prezzo base Euro 45.154,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 33.865,33. Apertura buste 10/09/26 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.sa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Sebastiano Mazzei tel. 3388904755. Rif. RGE 199/2024 ME913054 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).
|ROCCALUMERA (ME) – VIA TERZA CARMINE, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI PICCOLO FABBRICATO per civile abitazione con piano sottostrada, terra e primo; composto al piano sottostrada da due vani e terrazzino esterno; al piano terra da angolo cottura e soggiorno con balcone; al piano primo da lavanderia, ripostiglio e terrazza a livello. Prezzo base Euro 36.550,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 27.412,50. CONTRADA LIRIA, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI RUDERE DI FABBRICATO RURALE ad una elevazione fuori terra, con copertura a falde, composto da due vani oltre accessori e locale di sgombero. Rendita: euro 173,53, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani. Superficie totale: 151 m2, totale escluse aree scoperte: 131 m2. Terreni: particella 397 (uliveto, 1922 m2), particella 527 (uliveto, 3985 m2). Prezzo base Euro 88.714,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 66.535,87. CONTRADA CONTRADA LIRIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPEZZAMENTO DI TERRENO sito nel comune di Roccalumera (ME), censito in catasto terreni al foglio 3 particella 296, qualità: bosco ceduo di classe 2, superficie: 920 m2. Prezzo base Euro 3.128,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 2.346,00. CONTRADA PIAZZA STAZIONE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI RUDERE DI FABBRICATO CON DESTINAZIONE MAGAZZINO, rendita: euro 496,83, categoria C/2, classe 3, consistenza 185 m2. Superficie totale: 200 m2. Terreni: particella 544 (agrumeto, 11481 m2), particella 299 (incolto, 120 m2), particella 300 (incolto, 15 m2), particella 301 (incolto, 5 m2), particella 396 (uliveto, 608 m2). Prezzo base Euro 194.645,75. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 145.984,31. VIA ACQUITTA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI MAGAZZINO in pessime condizioni, ad una elevazione fuori terra, composto da due vani, accessori e corte annessa. Rendita: euro 177,25, categoria C/2, classe 2, consistenza 78 m2. Superficie totale: 103 m2. Prezzo base Euro 17.510,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 13.132,50. RAGGIUNGIBILE TRAMITE SP 25BIS -VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO di forma irregolare, qualità: agrumeto di classe 1, superficie: 44 m2. Prezzo base Euro 374,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 280,50. Apertura buste 01/10/26 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Antonio Bicchieri tel. 090663987 – 3403531356. Rif. RGE 251/2024 ME913432 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).
|SANTA TERESA DI RIVA (ME) – VIALE REGINA MARGHERITA, 129 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 2 IMMOBILI catastalmente individuati al foglio di mappa 11 particella n. 134 sub 3, categoria catastale C1 classe 3 consistenza 77 mq sup. catastale 98 mq rendita 2.644,52 euro e al foglio di mappa 11 particella 738 categoria catastale F1 area urbana consistenza 62 mq. L’immobile foglio 11 particella 134 sub 3 si trova al piano terra di un fabbricato con due elevazioni fuori terra, ricadente in zona B0 del Piano Regolatore vigente. L’immobile foglio 11 particella 738 risulta essere un cortile – posto sul retro rispetto al Viale Regina Margherita – con accesso diretto dall’immobile particella 134 sub 3 ricadente in zona E del Piano Regolatore vigente; risulta essere cortile annesso all’immobile del punto precedente con un piccolo terrazzamento superiore. L’immobile è adibito ad attività commerciale e risulta occupato in forza del contratto di locazione registrato il 12.12.2022. Prezzo base Euro 168.994,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 126.745,50. Apertura buste 29/09/26 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.sa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonio Bicchieri tel. 090663987 – 3403531356. Rif. RGE 199/2025 ME913427 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).
|Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche
|GAGGI (ME) – VIA PRINCIPE DI GALATI, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – IMMOBILE posto al piano terra adibito ad attività commerciale; l’accesso avviene sia da Via Principe di Galati che dalla retrostante Via Brasile; è dotato degli impianti elettrico e idrico. Prezzo base Euro 38.105,43. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 28.579,08. Apertura buste 30/09/26 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giulia Bellomo tel. 090663987-3386993961. Rif. RGE 90/2024 ME913465 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).
TRIBUNALE DI PATTi
|Abitazioni e box
|CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA LIBERTÀ, 18B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ 1/1 DI CIVILE ABITAZIONE in corso di costruzione al piano quarto mq 64 circa, una cantina posta al piano s1 mq 9 circa e un posto macchina scoperto, ubicato tra la via Letizia e la via Libertà 18B del Comune di Capo d’Orlando (ME). Vedasi perizia sulla conformita. In catasto Fabbricati Capo d’Orlando fg 1 part 559 sub 36 cat a2; sub 5 cat c2; sub 13 cat c6. In Corso di liberazione calcantina occupata dal debitore. Prezzo base Euro 93.253,50. Offerta minima: Euro 69.940,12. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15/10/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 5/2022 PT913165 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|LIBRIZZI ( ME) – CONTRADA MURMARI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO per civile abitazione, con annessa cantina, facenti parte di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra sito in Librizzi (ME), contrada Murmari, e segnatamente: A) L’appartamento, della superficie commerciale di mq. 95,75, è posto al piano primo ed è costituito da salone, tre camere da letto, cucina, bagno e disimpegno oltre un balconee confina con vano scala. B) La cantina, della superficie commerciale di mq. 135,00, è posta al piano terra e confina a nord con terreno particella 64, a sud con strada provinciale Patti – Ucria, a est con torrente Mangano, a ovest con terreno particella 68. Prezzo base Euro 72.250,00. Offerta minima: Euro 54.188,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/10/26 ore 11:00. SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MANCUSA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI VARI APPEZZAMENTI DI TERRENO e segnatamente:A)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 2.660,00 mq, coltivato in parte a noccioleto con piante di circa 30 anni e in parte a bosco in declivio con essenze della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 34 stessa ditta, a sud con terreno particella 30 a est con terreno particella 35 stessa ditta a ovest con terreno particelle 30 e 31.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 33, noccioleto di 1^ classe, superficie 2660, reddito agrario 4,12 €, reddito dominicale 21,29 €.B)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 3.470,00 mq, coltivato a bosco di roverella e alcune piante di nocciolo con essenze della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 34 a ovest con terreno particella 32 a a sud-est con terreni particelle 33 e 35 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 34, noccioleto di 3^ classe, superficie 3470, reddito agrario 3,58 €, reddito dominicale 17,03 €.C)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 3.730,00 mq., coltivato a bosco misto con alberi di nocciolo, noce, qualche albero di ulivo ed essenze boschive della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 34 e 36 stessa ditta a sud con terreno particella 28 a est con strada vicinale a est con terreno particella 333 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 35, Pascolo arborato di 2^ Classe, superficie 3730, reddito agrario 1,54 €, reddito dominicale 4,82 €.D)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 2.630,00 mq, coltivato a noccioleto ed essenze della macchia mediterranea, confinante a nord con terreno particella 117 a est con strada vicinale a ovest e sud con terreni particelle 33 – 34 – 35 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 7 particella 36, Noccioleto di 3^ classe, superficie 2630, reddito agrario 2,72 €, reddito dominicale 12,90 €.E)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 495,00 mq, coltivato ad uliveto in stato di abbandono con erbe infestanti annuali e poliennali, confinante a nord terreno particella 782, a sud con terreno particella 784, a est con terreno particella 831, a ovest con terreno particella 786 stessa ditta.È censito in Catasto Terreni al foglio 8 particella 783, uliveto di 2^ classe, superficie 495, reddito agrario 1,41 €, reddito dominicale 3,20 €. F)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 60,00 mq, coltivato ad uliveto in stato di abbandono, confinante a nord – est con terreno particella 783 stessa ditta, a sud con terreno particella 785, a ovest con strada vicinale.È censito in Catasto Terreni al foglio 8 particella 786, seminativo arborato di 3^ classe, superficie 60, reddito agrario 0,22 €, reddito dominicale 0,37 €.G)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 980,00, coltivato ad uliveto in stato di incuria, confinante a est con particella 1797 a ovest, nord, e sud con strada vicinale San Giovanni.È censito in Catasto Terreni al foglio 19 particella 1799, seminativo arborato di 2^ classe, superficie 980, reddito agrario 1,52 €, reddito dominicale 4,81 €.H)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 53,00 mq, fabbricato da accertare all’urbano. È censito in Catasto Terreni al foglio 19 particella 486, Fabbricato rurale, superficie 53.L’esperto stimatore ha attestato che i terreni di cui sopra ricadono in zona “E1” – “E5” e sono sottoposti al vincolo idrogeologico, vincolo boschivo, per cui non è consentita nessuna nuova attività edilizia. Le particelle 783 e 786 del foglio 8 nello strumento Urbanistico ricadono in Zona “E6” (Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agrario).Gli immobili sono nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 7.225,00. Offerta minima: Euro 5.415,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA DIETRO PAESE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI VARI APPEZZAMENTI DI TERRENO siti in San Piero Patti (ME), Contrada Dietro Paese, e segnatamente:A)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 210,00 mq, su cui insiste un fabbricato diruto ormai demolito, confinante a nord, a est e a sud con terreno particella 961 stessa ditta, a ovest con strada vicinale.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 230, superficie mq. 210.B)Terreno agricolo, della superficie commerciale di 1.674,00 mq., con alcune colture interspecifiche e intervarietali in condizioni poco produttive, confinante a nord con terreni e fabbricati, a est con terreni e fabbricati a sud con strada provinciale a ovest con strada vicinale.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 961, Noccioleto di 2^ classe, superficie 1674, reddito agrario 2,16 €, reddito dominicale 11,67 €.C)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 82,00 mq, confinante a nord con terreno particella 468, a sud con terreno particella 961 stessa ditta, a est con fabbricato particella 1068. a ovest con terreno particella 416 del foglio 20.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 962, Noccioleto di 2^ classe, superficie 82, reddito agrario 0,11 €, reddito dominicale 0,57 €.D)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 16,00 mq, confinante a nord con terreno particella 470, a sud con terreno particella 961 stessa ditta, a est con terreno particella 965, a ovest con fabbricato particella 1065.È censito in Catasto Terreni al foglio 20 particella 964, Noccioleto di 2^ classe, superficie 16, reddito agrario 0,02 €, reddito dominicale 0,11 €. L’esperto stimatore ha attestato che:- i terreni di cui sopra ricadono in zona in zona “B2” Ambito urbano parzialmente consolidato di completamento e Area ad altro rischio geomorfologico;- sulla particella 230 insiste un fabbricato diruto non ancora inserito in mappa catastale; l’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile tramite presentazione di una pratica DOCFA di aggiornamento catastale.Gli immobili sono nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 6.672,50. Offerta minima: Euro 5.004,00. Rilancio: Euro 1.000,00. CONTRADA CASALE, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI CONSISTENZA IMMOBILIARE sita in San Piero Patti, contrada Casale snc, composta da:A)Capannone artigianale di mq. 455,00 compreso ufficio al piano terra di mq. 80,00 oltre area scoperta di mq. 838,00 utilizzato per lavorazione pietre e marmi, costituito da profilati di ferro e vetro, mentre l’ufficio (sia al piano terra che primo) è in cemento armato.Il tutto, per una superficie commerciale di complessivi mq. 470,76.Confina a nord con strada provinciale Patti – San Piero Patti, a sud con terreni particelle 391 e 393, a est con particella 481, a ovest con terreno e fabbricati part. 415.E’ censito in Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 391 sub 1, categoria D/1, rendita 3.128,20 Euro, Via Castello n.12/13, piano terra e primo.B)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 160,00 mq, utilizzato per deposito materiale di scarto delle lavorazioni, confinante a nord con particella 391, a sud ed est con terreno particella 579, a ovest con terreno particella 395.È censito in Catasto Terreni al foglio 10 particella 393, seminativo irriguo arborato di 2^ classe, superficie 160, reddito agrario 0,87 €, reddito dominicale 1,28 €.C)Terreno agricolo incolto, della superficie commerciale di 90,00 mq, utilizzato per deposito materiale, confinante a nord con particella 391, a sud con terreno particella 575, a est con terreno particella 393, a ovest con terreni particelle 326 e 529.È censito in Catasto Terreni al foglio 10 particella 395, seminativo di 2^ classe, superficie 90, reddito agrario 0,12 €, reddito dominicale 0,33 €.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il fabbricato di cui trattasi è stato edificato in forza di Concessione Edilizia in sanatoria N. 06/1996, per lavori di costruzione laboratorio artigianale, presentata il 21/12/1994 con il n. 22442 di protocollo, rilasciata il 21/03/1996 con il n. 06/1996 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata;- i terreni suindicati ricadono in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti. L’immobile è nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 38.463,00. Offerta minima: Euro 28.847,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE ARTIGIANALE sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, posto al piano terra ed avente superficie di mq. 209 oltre 191 mq. di tettoie, composto da pareti metalliche, pannelli isolanti e vetri, adibito alla lavorazione di pietre e marmi, con circostante terreno di mq. 1.352,00 adibito ad area di deposito materiali.La superficie complessiva della particella è di mq. 1.752,00 di cui mq. 209,00 di fabbricato e mq. 191,00 di tettoie per ricovero macchine edili.Confina a nord con strada provinciale Patti – San Piero Patti, a sud con terreno particelle 49 e 578, a est con terreno particelle 480 e 483, a ovest con fabbricato particella 391.È censito in Catasto fabbricati al foglio 10 particella 481, classe 1, consistenza 400 mq, rendita 442,55 Euro, Contrada Passo Mangano, piano terra.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il fabbricato suddetto è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 10/2005, per lavori di Costruzione laboratorio artigianale, rilasciata il 22/09/2005 con il n. 413 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata; l’immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile;- l’immobile ricade in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti; parte della particella 481 ricade in zona E6 Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agricolo.L’immobile è nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 22.950,00. Offerta minima: Euro 17.213,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA (concedente il Comune di San Piero Patti), per la durata di 99 anni, di cui 84 restanti alla data di redazione dell’elaborato peritale (13.04.2026), RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI 1000/1000 SU COMPENDIO IMMOBILIARE sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, composto da:A)Capannone artigianale adibito alla lavorazione della pietra, avente superficie di mq. 214, posto al piano terra e primo, costituito da un corpo di fabbrica portante in acciaio che, a causa di un incendio, si è inclinato compromettendo la struttura.Confina a nord con immobile sub 4 a est con sub 3 a est e ovest con sub 1 bene comune non censibile.È censito in Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 659 sub 2, classe 1, consistenza 214 mq, rendita 387,50, Contrada Casale s.n.c., piano terra e primo.B)Terreno industriale di mq.1.177 di forma irregolare, utilizzato come deposito materiale di lavorazione pietre.Confina a nord con terreno particella 632, a sud con fabbricato particella 659, a est con fabbricato particella 699, a ovest con terreno particella 656 e strada provinciale 122 Patti San Piero Patti.È censito in Catasto Terreni al foglio 4 particella 589, superficie 1177, reddito agrario 1,52 €, reddito dominicale 4,26 €.C)Relitto di terreno industriale, della superficie commerciale di 152,00 mq, in prossimità della strada provinciale 122 ed utilizzato come parcheggio.Confina a nord con terreno particella 593, a est con fabbricato particella 793, a sud con terreno particella 591, a ovest con strada provinciale 122 Patti San Piero Patti.È censito in Catasto Terreni al foglio 4 particella 592, superficie 152, reddito agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,55 €.D)Relitto di terreno industriale, della superficie commerciale di 86,00 mq, adiacente alla strada provinciale 122 ed utilizzato come parcheggio.Confina a nord con terreno particella 595, a est con fabbricato particella 659, a sud con terreno 592, a ovest con strada provinciale 122 Patti San Piero Patti.È censito in Catasto Terreni al foglio 4 particella 593, superficie 86, reddito agrario 0,11 €, reddito dominicale 0,31 €.Si accede al presente lotto dalla strada comunale che si dirama dalla strada provinciale n.122, attraversando il cancello in ferro e percorrendo il terreno foglio 4 particella 589, come illustrato altresì nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso rinvio.Per ulteriori informazioni, anche in ordine alla conformità urbanistico edilizia dell’immobile, allo stato occupativo e alla regolamentazione del diritto di superficie, si rimanda alla lettura dell’avviso di vendita. Prezzo base Euro 26.158,00. Offerta minima: Euro 19.619,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA (concedente il Comune di San Piero Patti), per la durata di 99 anni, di cui 84 restanti alla data di redazione dell’elaborato peritale (13.04.2026), RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI 1000/1000 SU CAPANNONE ARTIGIANALE sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, posto al piano terra, avente superficie di mq. 129, parzialmente interessato da un incendio.Confina a nord con l’immobile a piano terra sub 4: a ovest con il sub 2 ad est e sud con il sub 1 (bene non censibile).È censito in Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 659 sub 3, categoria C/3, classe 1, consistenza 129 mq, rendita 273,15, Contrada Casale s.n.c., piano terra.Si accede al presente lotto dalla strada realizzata dal Comune di San Piero Patti per la suddivisione dei lotti di terreno dell’area industriale, nonché dalla strada comunale che si dirama dalla strada provinciale n.122, attraversando il cancello in ferro e percorrendo il terreno foglio 4 particella 589, come illustrato altresì nell’elaborato peritale in atti.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il capannone oggetto di vendita è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 05/2011, per lavori di Lavori di costruzione di laboratorio artigianale, presentata il 23/03/2010 con il n. 46/26 di protocollo, rilasciata il 20/07/2011 con il n. 05/2011 di protocollo, agibilità del 13/06/2017 con il n. 03 di protocollo;- l’immobile ricade in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti; parte della particella 481 ricade in zona E6 Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agricolo.L’immobile risulta conforme.L’immobile è occupato da un terzo, già titolare di contratto di locazione opponibile e non rinnovato, dietro pagamento di un’indennità di occupazione in favore della Procedura, attualmente pari a € 750,00 mensili oltre IVA, giusto provvedimento del G.E. del 25/07/2023. Pertanto, sarà oggetto di liberazione al momento dell’aggiudicazione, salvo diversa indicazione da parte dell’aggiudicatario.Per ulteriori informazioni riguardo alla regolamentazione del diritto di superficie, si rimanda alla lettura dell’avviso di vendita. Prezzo base Euro 15.956,00. Offerta minima: Euro 11.967,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA (concedente il Comune di San Piero Patti), per la durata di 99 anni, di cui 84 restanti alla data di redazione dell’elaborato peritale (06.02.2026), RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DI 1000/1000 SU IMMOBILE AD USO UFFICIO, colpito da incendio, sito in San Piero Patti, contrada Casale snc, avente superficie di mq. 158, posto in parte al piano terra con ingresso e scala di accesso e al primo piano locali destinati ad uffici.Confina a sud-est con il sub 3; a nord con il sub 1; a ovest con il sub 2.È censito in Catasto Fabbricati al foglio 4 particella 659 sub 4, categoria C/3, classe 1, consistenza 158 mq, rendita 334,56, Contrada Casale s.n.c., piano terra e primo.Si accede al presente lotto dalla strada realizzata dal Comune di San Piero Patti per la suddivisione dei lotti di terreno dell’area industriale, come illustrato nell’elaborato peritale in atti.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che:- il capannone oggetto di vendita è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 05/2011, per lavori di Lavori di costruzione di laboratorio artigianale, presentata il 23/03/2010 con il n. 46/26 di protocollo, rilasciata il 20/07/2011 con il n. 05/2011 di protocollo, agibilità del 13/06/2017 con il n. 03 di protocollo;- l’immobile ricade in zona D1 Ambito Urbano zona per attività industriali ed artigianali esistenti; parte della particella 481 ricade in zona E6 Ambito agrario extraurbano di mantenimento e riqualificazione del paesaggio agricolo.L’immobile risulta conforme.L’immobile è occupato dalla parte esecutata.Per ulteriori informazioni in ordine alla regolamentazione del diritto di superficie, si rimanda alla lettura dell’avviso di vendita. Prezzo base Euro 16.262,00. Offerta minima: Euro 1.000,00. Rilancio: Euro 12.197,00. Vendita senza incanto 13/10/26 ore 11:00. PATTI ( ME) – VIA PASUBIO, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO sito in frazione Mongiove, posto al piano 1, interno E, scala B, della superficie commerciale di 41,75 mq, ubicato all’interno di un complesso residenziale sito a pochi metri dal mare, costituito da due camere e bagno aventi superficie di mq.40,00 e due balconi per mq.7,00.Confina a nord con vano scala, a est e sud con cortile condominiale, a ovest con appartamento sub 14.È censito in Catasto Fabbricati al foglio 13 particella 473 sub 11, categoria A/2, classe 3, consistenza 2,5 vani, rendita 76,18, Via Pasubio n. 6.Ai fini della conformità urbanistico-edilizia, l’esperto stimatore ha attestato che l’immobile è stato edificato in forza di Concessione Edilizia N. 4/82 per lavori di Costruzione di quattro palazzine a due elevazioni fuori terra per civile abitazione, presentata il 22/11/1981 con il n. 23002 di protocollo, rilasciata il 26/01/1982, agibilità del 02/03/1982 e che l’immobile risulta conforme sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che catastale.L’immobile è nella disponibilità della parte esecutata, che ne ha consentito l’accesso.Il tutto, come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti, cui si fa espresso e integrale rinvio. Prezzo base Euro 105.400,00. Offerta minima: Euro 2.000,00. Rilancio: Euro 79.050,00. Vendita senza incanto 13/10/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 60/2019 PT913156 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|PIRAINO ( ME) – FRAZIONE C.DA ZAPPARDINO, VIA ANTONELLO DA MESSINA SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) VILLA SINGOLA, superficie commerciale di 336,00 mq, quota di 1/1 di piena proprietà. Edificio di quattro piani, tre fuori terra e uno interrato, composto da piano seminterrato e piano terra adibiti a zona giorno con servizi, terrazza coperta, patio, vasca ornamentale e tre balconi, piano primo adibito a zona notte con servizi e mansarda. Accesso dalla corte comune. Identificato nel catasto fabbricati del comune di Piraino (ME) al foglio 2, particella 1238, categoria A/7, classe U, consistenza 12 vani, rendita 960,61 euro. Occupato. Prezzo base Euro 700.536,00. Offerta minima: Euro 525.402,00. Rilancio: Euro 25.000,00. Vendita senza incanto 01/10/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/09/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 48/2024 PT913385 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|RACCUJA ( ME) – VIA SERROMADONIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE a struttura in ferro, piano T. composto da una zona lavorazione-palmento posta all’ingresso ed una zona stoccaggio e imbottigliamento posta sul retro. Nella zona palmento sono situati i servizi costituiti da uffici, da un locale igienico con antibagno e locale spogliatoio. II Capannone è dotato di una ampia area di corte di circa 880 mq. In detta corte insiste una vasca di raccolta interrata con copertura a tettoia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 64.975,00. Offerta minima: 48.731,25. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 29/10/26 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/10/26 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 10/2016 PT913317 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|SAN MARCO D’ALUNZIO ( ME) – VIA LARGO RITIRO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. APPARTAMENTO di 127,40 mq comm a 3 elev: piano 1 sottostrada, piano T e piano 1 collegati da scala interna. Ristrutturato nel 2011 e composto da: piano 1 sottostrada con locale sgombero allo stato rustico; piano T con disimpegno, camera, cameretta, bagno e terrazzo senza pavimentazione sovrastante il corpo B; piano 1 collegato da scala interna al piano T, ma accessibile anche dall’esterno attraverso una scala in c.a., composto da unico locale con soppalco, servizio igienico e terrazzo coperto. Presenti difformità urbanistiche (si cfr. Perizia estimativa). B. BOX SINGOLO, di 12,00 mq comm. allo stato rustico al piano 1 sottostrada con accesso dalla via Largo Ritiro attraverso ampia apertura. Immobile ristrutturato nel 2011. Copertura a lastrico solare praticabile dal precedente corpo A. Occupato Occupato dai proprietari. Prezzo base Euro 43.613,02. Offerta minima: Euro 32.709,76. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 27/10/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495. Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 24/2016 PT913117 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|SAN PIERO PATTI ( ME) – LOCALITA’ S.ANTONIO, C/DA MANGIOLIVA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, la cui superficie commerciale è di 28.672 mq. Libero. Prezzo base Euro 23.200,00. Offerta minima: Euro 17.400,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO AGRICOLO la cui superficie commerciale è di 32.421 mq, coltivato a seminativo irriguo e arborato, pascolo e uliveto. Al terreno, attualmente incolto, vi si accede attraversando altre particelle di terreno della stessa ditta. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA al piano terra, la cui superficie commerciale è di 29,70 mq. Nella specie trattasi di un porcile composto da due piccoli vani al piano terra e uno al piano ammezzato. C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA COLONICA la cui superficie commerciale è di 179,05 mq. L’immobile, costruito nel 1920, si sviluppa su due piani, un piano fuori terra e un piano interrato. C1) Altro terreno composto da corte di proprietà esclusiva, di mq 5,40. D) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA PADRONALE dei primi del 900, in corso di ristrutturazione, la cui superficie commerciale è di 370,11 mq. L’immobile si compone di tre ampi vani al piano terra adibito a zona giorno e tre camere da letto con bagno in camera al piano primo, a cui si accede attraverso una scala interna in cemento armato di recente costruzione. E) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN LOCALE DI DEPOSITO la cui superficie commerciale è di 43,00 mq. L’immobile posto al piano terra è costituito da un unico vano a cui si accede dalla corte di proprietà esclusiva della particella 377 identificata con il sub 1. Libero. Prezzo base Euro 107.545,50. Offerta minima: Euro 80.659,12. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 29/10/26 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 28/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 108/2017 PT913147 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA PIETÀ, S.N. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI VILLA singola composta da: piano seminterrato adibito a magazzino, piano T adibito a zona giorno e piano 1 adibito a zona notte. Sup. lorda Tot. di circa mq 251. Occupato. Prezzo base Euro 33.016,35. Offerta minima: Euro 24.762,26. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 08/10/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 07/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 12/2010 PT913142 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|TORTORICI ( ME) – CONTRADA SCETI, 412 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI APPARTAMENTO di civile abitazione della superficie commerciale di mq 97,05. A1) DEPOSITO artigianale composto da legnaia. Consistenza 36 mq. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 44.345,00. Offerta minima: Euro 33.259,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE, della superficie commerciale di mq 88,21. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 29.305,00. Offerta minima: Euro 21.979,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/10/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Martino tel. 0941562278 – 3474439154. Rif. RGE 34/2020 PT913115 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|TUSA ( ME) – FRAZIONE CASTEL DI TUSA – VIA NAZARIO SAURO, 138 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 325,02; fabbricato composto da 3 elevazioni f. t. con ingresso su strada. Al piano terra: lungo corridoio disimpegna soggiorno, camera, bagno e cucina che da accesso ad altra camera e corte interna da cui si accede al ripostiglio. Piano superiore con corridoio che disimpegna 2 camere, ripostiglio, cucina e bagno. Secondo piano non rifinito: assenti pavimentazione, intonaci e impianti tecnologici. L’unità immobiliare è al piano T, 1 e 2. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 83.561,13. Offerta minima: Euro 62.670,85. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 22/10/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 21/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 52/2016 PT913144 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche
|BROLO ( ME) – VIA VERGA, 28-BIS – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO composto da ampio vano e locali accessori costituiti da servizi igienici ed archivio, al piano cantinato, Sup. lorda tot. di mq 481,40. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 43.561,05. Offerta minima: Euro 32.670,79. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO con ingresso-corridoio, cucina, soggiorno, bagno, 3 camere, ripostiglio, w.c., lavanderia e ripostiglio nel sottoscala, al PT, sup. lorda di mq 266,65 ca. Prezzo base al netto delle spese di regolarizzazione urbanistica/catastale, che restano a carico dell’acquirente e di cui si è tenuto conto nella stima (variazione di destinazione d’uso dei locali, da commerciale a residenziale, con modifiche prospettiche). Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 30.885,07. Offerta minima: Euro 23.163,80. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/10/26 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495. Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 148/1995 PT913157 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|FICARRA ( ME) – CONTRADA GANGI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO della sup. tot. di circa mq 8000. Il terreno ha forma rettangolare ed orografia in leggero declivio. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI DEPOSITO AGRICOLO composto da Fabbricato in pietrame con tetto a due falde censibile come locale di deposito con una sup. di mq 25, al piano Terra, sup. lorda tot. di circa mq 25. Prezzo base Euro 5.892,09. Offerta minima: Euro 4.419,06. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 27/10/26 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 73/2013 PT913116 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|PATTI ( ME) – VIA FRATELLI CERVI, 26/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO di 77,68 mq, a piano terra con annesso locale di deposito al piano cantinato e parcheggio auto riservato, prospettante su corte condominiale. Libero lotto 1 perizia. Prezzo base Euro 73.312,50. Offerta minima: Euro 54.985,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 15/10/26 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 14/10/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 89/2019 PT913122 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300
|REITANO ( ME) – LOCALITA’ VILLA MARGI, CONTRADA COLONNA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI PARTE DI IMMOBILE A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA composto da piano terra pari a mq. 200 circa più aree esterne e terrazza per circa mq. 321. Superficie coperta complessiva del piano primo pari a mq. 102 circa più mq. 34 circa di balcone in aggetto perimetrale. Attualmente l’unità immobiliare è in promiscuità con altri subalterni adiacenti non pignorati ed è adibita a “Casa di Riposo”. Occupato. Prezzo base Euro 216.723,12. Offerta minima: Euro 162.542,35. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 01/10/26 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/09/26 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 117/2017 PT913134 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300