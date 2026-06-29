“Concerti di Ateneo”, Simona Molinari al Giardino Corallo per l’evento conclusivo

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti

Sta per calare il sipario sulla 36ª Stagione dei “Concerti di Ateneo” che ha registrato un grande successo con la costante partecipazione del pubblico a tutti i live in cartellone, suggellando la virtuosa collaborazione fra UniMe e Conservatorio “Arcangelo Corelli”.

L’atto finale della Stagione, si terrà sabato 4 luglio – ore 21 – al Giardino Corallo con ingresso gratuito per la Comunità universitaria e la cittadinanza. Ad esibirsi sarà Simona Molinari, cantautrice pop-jazz con all’attivo 7 album. Nata a Napoli, ma cresciuta all’Aquila, l’artista ha duettato con mostri sacri della musica italiana e internazionale come Ornella Vanoni, Al Jarreau e Andrea Bocelli.

Versatile e poliedrica, Simona Molinari ha costruito una carriera caratterizzata dalla continua ricerca espressiva e dalla capacità di superare i confini tra generi musicali. Ad accompagnare la cantautrice ci saranno Nicola Di Camillo (basso elettrico) ed Egidio Marchitelli (chitarre). L’ingegnere del suono sarà Stefano Del Vecchio.

L’ingresso potrà essere prenotato al link https://prenota.unime.it . I membri della Comunità accademica potranno accedervi mediante le credenziali UniMe, mentre per la cittadinanza sarà necessario lo Spid.