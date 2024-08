A Taormina “spiagge pulite e decorose”: Asm rimuove barche, relitti e rifiuti vari

Gli operatori hanno rimosso materiale di ogni genere a Mazzeo, Spisone, Mazzarò e Isola Bella

TAORMINA – A Taormina continuano gli interventi straordinari di pulizia delle spiagge. Nei giorni scorsi gli operatori dell’Asm hanno restituito alla cittadinanza e ai turisti “spiagge pulite e decorose” nelle zone di Mazzeo, Spisone, Mazzarò e Isola Bella. Sono stati rimosi rifiuti, barche, relitti, suppellettili, ombrelloni e materiale di ogni genere che deturpavano la bellezza delle nostre spiagge e delle aree attigue.

A intervenire sul tema della bonifica del litorale è stato il presidente di Asm Giuseppe Campagna: “La nostra azione sarà forte per garantire il rispetto ambientale delle nostre spiagge prosegue con l’obiettivo di bonificare le spiagge per restituirle pienamente bonificate alla collettività. È inaccettabile pensare di poter lasciare le spiagge come deposito o peggio ancora come una discarica. Resta comunque fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini per mantenere Taormina Bella&Pulita: sono i piccoli comportamenti quotidiani che possono fare la differenza”.