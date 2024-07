A Torre Faro due campi da padel intitolati a Fifì e Nanna, i fratelli morti nell’incendio di via dei Mille

Francesco Filippo e Raniero Messina avevano mosso i primi passi nello sport proprio al Circoletto del Laghi

MESSINA – “Non è un’inaugurazione ma una benedizione, per farci forza e continuare a fare del bene”, ha detto il responsabile del Circoletto dei Laghi Fabio Branca. E’ stato lui, insieme al fratello Maurizio presidente del circolo, a volere fortemente che dopo i campi da tennis anche quelli da padel venissero intitolati ai fratellini Messina. Francesco Filippo e Raniero, ormai conosciuti in città come Fifì e Nanna, hanno perso la vita in un incendio nella loro casa di via Dei Mille a giugno del 2018. Da allora Messina si è stretta al dolore della famiglia e tante sono state le iniziative nate per ricordarli.

“Francesco Filippo e Raniero ci guardano dall’alto”

All’intitolazione dei campi era presente anche la famiglia Messina. Mamma Chiara, papà Gianmaria e gli altri due figli, anche loro frequentatori del circoletto. Il papà ha ringraziato la proprietà per l’iniziativa e per il progetto meraviglioso di restyling della struttura sportiva di via Margi, a Torre Faro. “Francesco Filippo e Raniero ci guardano dall’alto e spero che tutti i bambini della zona si dedichino alle attività sportive e a vivere questo circolo”, ha detto Gianmaria Messina.

La benedizione di padre Fosco e l’augurio del sindaco Basile

I due nuovi campi sono stati benedetti da padre Fosco Nicoletti, che ha ricordato la figura del piccolo eroe Francesco Filippo, che ha dato la vita per il suo fratellino. Erano presenti anche il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. “Il vostro è un messaggio di ricordo e di speranza. Fa bene alla famiglia e a tutti i bambini e ragazzi che si avvicinano allo sport. Noi come Amministrazione possiamo solo continuare a sostenervi”, ha detto Basile.

“Qui prima non c’era nulla, ora questo seme è germogliato”

“Da cittadino della zona per 5 mesi l’anno posso dirvi che qui prima non c’era nulla, piano piano questa zona si è risvegliata, il circolo è cresciuto e si sono avvicinate allo sport tante famiglie. Il seme piantato dalla famiglia Branca è germogliato e finalmente si vedono i frutti”, ha aggiunto Finocchiaro.

“La benedizione va a tutti i frequentatori dei campi”

Il presidente del circoletto Maurizio Branca ha sottolineato quanto questa realtà sia stata costruita con sacrifici e tanta buona volontà. “La benedizione di oggi va a tutti i frequentatori dei campi”, ha detto. Poi Fabio Branca ha voluto ringraziare l’amico Francesco Stagno D’Alcontres e la figlia Chiara che è stata fondamentale per la realizzazione dei due nuovi campi in quanto ha tenuto i rapporti con la Spagna e con l’azienda da cui proviene il materiale. Insieme a loro sono stati di grande aiuto l’istruttrice Giulia Sottile e l’ingegnere Perri.