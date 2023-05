Lievemente ferito il conducente

SCALETTA ZANCLEA – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza della galleria Scaletta. Per cause in fase di accertamento, un mezzo ha sbandato ed è finito di traverso sulla carreggiata. Ferite lievi per il conducente. Il traffico in direzione Messina ha subito forti rallentamenti. Sul posto la Polizia Stradale e gli operatori del Cas per il completo ripristino della circolazione.