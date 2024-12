A18 e A20, possibili disagi nella viabilità per la visita della first lady

Le comunicazioni del Consorzio autostrade siciliane nel giorno dell'arrivo a Gesso di Jill Jacobs Biden

Viabilità in autostrada nel giorno dell’arrivo a Gesso di Jill Jacobs Biden. Il Cas comunica che, in occasione del “passaggio di un convoglio diplomatico, potrebbero registrarsi temporanei disagi nella tratta compresa tra A18 Messina-Catania e A20 fino allo svincolo di Villafranca”.

Questa l’indicazione del Consorzio autostrade siciliane in un giorno speciale, quello di oggi, per il territorio. Nel frattempo, la first lady è atterrata a Sigonella e, dopo la visita nella base militare Usa, sarà accompagnata in tarda mattinata a Gesso, alla riscoperta delle sue radici messinesi.

