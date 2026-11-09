A20, incidente in galleria e code interminabili tra Rometta e Villafranca

Sul posto il 118. Messe a dura prova dalla chiusura della tratta Villafranca-Rometta sia l'autostrada, sia la statale 113, intasata

MESSINA – Scrive una cittadina su Facebook: “Ore 08:20 di oggi, a circa 2,5 km dal casello di Rometta in direzione Messina. Siamo in fila e non si cammina”. Messa a dura prova dalla chiusura della tratta Villafranca-Rometta, per i lavori al viadotto Fiorentino, l’A20 Messina-Palermo registra code interminabili in questa parte dell’autostrada da giorni. E stamattina è stato l’ennesimo lunedì infernale. In più, un incidente nella galleria Rometta, al chilometro 25+100, ha complicato la situazione. Sono dovuti intervenire operatori del 118, del Cas e i vigili del fuoco di Barcellona Pozzo di Gotto.

La strada statale 113 è intasata da giorni

Allo stato attuale, non sappiamo le condizioni degli automobilisti. Nel frattempo, la strada statale 113 risulta intasata, da giorni, a causa del sovraccarico dovuto alla chiusura della tratta.

Incontro in Prefettura per “alleviare i disagi dei cittadini”, “lavori finiti sul viadotto Fiorentino ma servono i tempi tecnici”

I lavori nel viadotto Fiorentino sono finiti. Ma servono i “tempi tecnici” per la riapertura. E stamattina, dalle 11, si riunirà in Prefettura, a Messina, il Cov, Comitato operativo viabilità. Un’occasione per affrontare i nodi delicati legati all’autostrada Messina-Palermo e al caos, e le code, di questi giorni e di queste ore.

Così il direttore generale del Cas, Consorzio per le autostrade siciliane, Franco Fazio: “I lavori sono finiti in nottata (mattina di domenica, n.d.r.). Domani (oggi, n.d.r.) ci sarà un sopralluogo congiunto, con un consulente scientifico, in modo da prendere le decisioni. La malta necessita di tempi tecnici per la sua maturazione. Le condizioni atmosferiche non ci hanno aiutato. Tuttavia, si procederà con l’apertura al transito del casello di Villafranca e con altre misure finalizzate alla riduzione dei disagi, al momento in fase di studio, che formano oggetto di discussione al Cov in Prefettura”.

Foto di una cittadina dalla pagina Fb A18 e A20

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