A20, alle 17 riapre il tratto Rometta – Villafranca: fine dell’incubo?

Per alcuni giorni ancora a una sola corsia ma si evita l'uscita dall'autostrada

Messina – Sarà ripristinata alle 17 la circolazione lungo l’autostrada A20 Messina – Palermo nel segmento compreso tra gli svincoli di Rometta e Villafranca Tirrena, la cui chiusura nei giorni scorsi aveva causato pesanti rallentamenti alla viabilità locale. Lo annuncia il Consorzio autostrade, spiegando che sul tratto per un chilometro il transito sarà consentito sulla sola corsia di sorpasso e con limite a 60 km/orari. Rimandata ai prossimi giorni l’apertura completa della intera carreggiata direzione Messina.

La fine dell’uscita obbligatoria e della paralisi sulla statale

Con la riapertura del tracciato si conclude la fase critica che imponeva l’uscita forzata a Rometta per i veicoli diretti verso il capoluogo peloritano. Nei giorni passati, la deviazione del flusso autostradale aveva sovraccaricato la Strada Statale 113, determinando lunghi incolonnamenti e disagi continui nelle ore di punta nei centri abitati del litorale tirrenico. La decisione è arrivata al termine delle ultime verifiche tecniche condotte sul posto dal personale del Consorzio Autostrade Siciliane.

Transito provvisorio su una sola corsia

La ripresa del traffico non sarà immediata a pieno regime. Per un tratto di circa un chilometro, la circolazione avverrà con una parzializzazione della carreggiata, canalizzando i veicoli esclusivamente sulla corsia di sorpasso per consentire il completamento definitivo delle opere di messa in sicurezza.

Il ripristino completo entro pochi giorni

Stando alle previsioni del Cas, il restringimento temporaneo resterà attivo soltanto per il tempo strettamente necessario a ultimare gli ultimi dettagli tecnici. Salvo imprevisti, la piena fruibilità di tutte le corsie della carreggiata è pianificata entro l’arco di qualche giorno, restituendo la totale fluidità allo scorrimento dei mezzi.