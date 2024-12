Accademia Filarmonica di Messina: al Palacultura il concerto del Florida Fellowship Super Choir

Il coro gospel americano si esibirà giovedì 26 dicembre alle 18

MESSINA – Il Palacultura Antonello sarà palcoscenico del concerto del Florida Fellowship Super Choir, uno dei cori gospel più apprezzati degli Stati Uniti, nell’ambito della Stagione Concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina. Il concerto si terrà giovedì 26 dicembre alle ore 18.

Fondato nel 2017 dal talentuoso direttore Corey Edwards, il coro proveniente dalla Florida ha rapidamente conquistato una posizione di rilievo nel panorama musicale internazionale, con riconoscimenti quali il titolo di “Grandi Cori del 2022” al celebre concorso How Sweet the Sound. La formazione che si esibirà a Messina sarà composta dal direttore Corey Edwards e da una straordinaria rosa di voci: i soprani Tamara Smith e Stephanie Johnson, i contralti Skyla Strange e Tera Lewis e i tenori Jumah Day e Joe.

Il Florida Fellowship Gospel Choir ha calcato alcuni tra i palchi più prestigiosi degli Stati Uniti, esibendosi a eventi come Hezekiah Walker’s Choir Fest, Bobby Jones Presenta, The Gospel Music Workshop of America e la National Convention of Gospel Choirs and Choruses. Nel corso della loro carriera hanno collaborato con alcune delle figure più brillanti del panorama gospel mondiale, tra cui John P. Kee, Kierra “Keke” Sheard, Beverly Crawford e Milton Biggham. La loro discografia include due album, Rejoice: Live in Tampa del 2019 e I Will Bless the Lord del 2022. Il concerto di Messina rientra nel loro secondo tour europeo, che li vede protagonisti sui palchi di diverse città del continente.

Con la missione di diffondere musica spirituale e di ispirazione in tutto il mondo, il Florida Fellowship Super Choir regalerà al pubblico un viaggio tra emozioni, fede e sonorità indimenticabili, perfetto per celebrare il periodo natalizio e per concludere l’anno in allegria.