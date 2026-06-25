 Accordo Star Bus - Di Paola, dal 6 luglio tornano i bus tra Messina e l'aeroporto di Reggio Calabria

Accordo Star Bus – Di Paola, dal 6 luglio tornano i bus tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria

Redazione

Accordo Star Bus – Di Paola, dal 6 luglio tornano i bus tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria

giovedì 25 Giugno 2026 - 08:30

L'azienda di San Filippo del Mela arriva in soccorso di quella di Bagnara, che aveva interrotto il servizio dal 1. giugno

La svolta positiva è arrivata. Grazie all’intesa tra le aziende Star Bus di Bagnara e Di Paola di San Filippo del Mela, dal 6 luglio torneranno i bus navetta tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria e viceversa.

Il servizio era stato interrotto lo scorso 1. giugno, dopo che l’azienda bagnarese aveva lamentato l’aumento delle spese a fronte di ricavi stabili. 20 euro nei feriali e 25 nei festivi, un prezzo molto più alto rispetto alla combinazione aliscafo più bus (4 euro più 1.80, quindi 5.80) ma l’unico vero collegamento in un’ora e venti minuti.

Anche se più costoso, il servizio della navetta Star Bus, un privato di Bagnara, era stato apprezzato dai messinesi che hanno usufruito dei voli dall’aeroporto di Reggio Calabria, perché su prenotazione e quindi più affidabile rispetto alle incognite dei bus Atam, le cui corse via autostrada sono poche ed altre sono nel traffico cittadino, col rischio di perdere un volo o una coincidenza e/o impiegare tempi molto lunghi per tornare a Messina.

Nel 2023 l’aeroporto aveva registrato 293mila 261 passeggeri. Nel 2024, con l’arrivo di Ryanair, erano diventati 623mila 980, fino al record del 2025 con 977mila 984. Nel primo trimestre 2026 i passeggeri sono stati 197mila 338, – 7 % rispetto al primo trimestre 2025. Non esistono dati ufficiali per calcolare quanti di questi siano messinesi.

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