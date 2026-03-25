Achille Lauro strizza l’occhio a Messina: “Stasera ho una sorpresa per te”

Il cantante è stato in piazza Duomo (gratis) nel 2022. E il prossimo anno girerà l'Italia negli stadi. L'annuncio alle 19 di oggi

di Giuseppe Fontana



MESSINA – A distanza di 4 anni dall’ultima volta, Achille Lauro si prepara a tornare a Messina? Il cantante lo ha fatto intendere con una criptica story su Instagram in cui ha scritto: “Stavo pensando che è da tanto che non vengo a suonare in Sicilia… Messina, stasera ho una sorpresa per te”. A corredo l’emoji di una rosa rossa e un countdown che scadrà oggi alle 19.

Achille Lauro al Duomo nel 2022

L’attesa per l’annuncio, quindi, cresce. Il 15 luglio 2022 Achille Lauro fu protagonista di un concerto gratuito in piazza Duomo che radunò migliaia di persone. Avrebbe dovuto esibirsi il 30 dicembre del 2021 ma gli eventi furono annullati e recuperati in estate. Il 14 luglio 2022, inoltre, si è esibito al Teatro Antico di Taormina per un’altra tappa del suo tour.

Nel 2027 il tour negli stadi

Resta da capire se Lauro annuncerà una tappa estiva già nel 2026 o inserirà Messina nel prossimo tour negli stadi. Nel 2027, infatti, sarà il 6 giugno al Dall’Ara di Bologna, l’11 al San Nicola di Bari, il 15 a San Siro a Milano, il 22 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 all’Euganeo di Padova e il 30 all’Olimpico di Roma. Tra l’altro proprio la tappa di Bologna, la prima, è stata annunciata appena 4 giorni fa.

Attualmente il performer è impegnato nei Palazzetti di tutta Italia. Il prossimo 27 marzo sarà all’Unipol Forum di Assago, a Milano. Poi il 29 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Ma questo tour sembra ormai giunto al termine. Non resta che attendere le 19 di oggi.

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