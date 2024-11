Aci Messina, Massimo Rinaldi confermato presidente provinciale

Dopo l'elezione alla presidente dell'Ac Sicilia l'ingegnere messinese è confermato nella provincia peloritana insieme al collega Marco Messina come vice

MESSINA – Massimo Rinaldi è stato confermato alla presidenza dell’Automobile Club Messina. L’ingegnere messinese è stato eletto nelle consultazioni tra i soci dell’ente per il quadriennio 2024-2028. Suo vice sarà Marco Messina e i consiglieri il Gianmarco Lanese, Natale Mirabile e il decano degli ufficiali di gara messinesi, Umberto Rao.

Massimo Rinaldi, che ricopre anche il ruolo di presidente regionale degli Automobile Club, ha espresso gratitudine verso i soci elettori e durante l’insediamento ha sottolineato: “Ac Messina continuerà sulla scia dell’assistenza agli automobilisti, e tutti gli utenti della strada, con attenzione crescente alla sicurezza stradale nel rispetto delle prerogative nazionali Aci. Intensificheremo per quanto possibile l’iterazione con il nostro vasto territorio metropolitano. Da sempre è marcata l’estrazione sportiva dell’ente di via Luciano Manara, grazie ad una fattiva collaborazione con la delegazione Aci Sport Sicilia. Proseguiremo sulla scia di quanto sviluppato negli anni scorsi e allargheremo il nostro campo d’azione in ogni direzione e per questo è importante rinvigorire il dialogo con tutte le figure di riferimento a partire dai soci”.